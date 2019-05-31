Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

По информации «Sport 24», «Локомотив» не будет продлевать контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Португалец покинет клуб на правах свободного агента.

Одна из приоритетных целей «Локомотива» на летнее трансферное окно – поиск нового центрального полузащитника, а также укрепление позиции опорника и форварда.