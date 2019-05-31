Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

К этому давно все шло.
По информации «Sport 24», «Локомотив» не будет продлевать контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.
Португалец покинет клуб на правах свободного агента.
Одна из приоритетных целей «Локомотива» на летнее трансферное окно – поиск нового центрального полузащитника, а также укрепление позиции опорника и форварда.
- Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014-м.
- В прошедшем сезоне португалец провел в составе клуба 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.