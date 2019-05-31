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    Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

    По информации «Sport 24», «Локомотив» не будет продлевать контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    Португалец покинет клуб на правах свободного агента.

    Одна из приоритетных целей «Локомотива» на летнее трансферное окно – поиск нового центрального полузащитника, а также укрепление позиции опорника и форварда.

    • Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014-м.
    • В прошедшем сезоне португалец провел в составе клуба 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач.

    Источник: Sport24

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    31.05.2019 11:40
    Комментарии26
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      К этому давно все шло.

      0
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Ожидаемое решение. Ману сделал своё дело, Ману может уходить. Качественный был игрок, но годы и финансовые запросы не сопоставимы.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      однако уже годы не те и не так просто ему клуб который удовлетворит его запросы , а он их игрой.

      4
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      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 23 часа назад

      Ну надо было удержать, этот то стабилен

      0
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      ...
      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > BlackMurder 23 часа назад

      Ты просто не знаешь всей темы. Расстаются с Ману потому, что он не молодеет, а запросы на новый контракт, как у 25-ти летнего.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1626

      BlackMurder > Антибиотик 22 часа назад

      я честно,не стараюсь лезть в российский футбол,он мне противен)но не поддерживать железнодорожнику локомотив,я так не могу)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > BlackMurder 19 часов назад

      А мне большой европейский футбол противен с покупками в 50 лямов за каждого игрока. Но разве в этом дело? У меня младший брат болеет за Баварию и я его поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +1626

      BlackMurder > Антибиотик 18 часов назад

      Я за Баварию 19 лет болею

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 15:08

      Доход генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за 2018 год составил 132,7 млн рублей. Об этом следует из сведений о доходах руководителей «Ростеха», опубликованных госкорпорацией.
      Как раз этой суммы не хватило, чтобы выкупить права на показ АНЛ.

      0
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 31 мая, 15:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мог бы и не забивать уфе тогда, все равно сваливает, а так без него им все равно смерть в лч

      -7
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      Рейтинг: +1031

      srg38 > Вальдемар IV 19 часов назад

      твой батя тоже мог бы зайти в аптеку нное количество лет назад, но увы

      3
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      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > srg38 19 часов назад

      Тогда контрацептивы были видимо бракованные для роста населения))

      2
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      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik 31 мая, 13:29

      Ожидаемо, но не смертельно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Жёлто-синий 31 мая, 13:09

      Ещё миранчюки уйдут и локо за 8 ку будет боротся

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik > Жёлто-синий 31 мая, 13:34

      Не надейся, участь ЛОКО - ЭТО ВЕЧНАЯ БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО!!!! А участь ростова - борьба за 8-12 места!!!

      9
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      ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Fan Loko mik 31 мая, 15:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вечная ли? вспоминая 14летнее сидение на том же 7ом месте, и если уж и борьба то только за счет сухины

      -6
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      ...
      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik > Вальдемар IV 31 мая, 15:20

      То были годы забвения благодаря проискам гинера, команду которого ЛОКО всегда, везде и в любом составе имел как хотел! Эта мразь даже смородину внедрила в руководство ЛОКО, чтобы развалить клуб. Но ЛОКО как птица Феникс восстал из пепла!!!! И теперь ни кому мало не покажется!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > Вальдемар IV 23 часа назад

      Тебе, неадеквату, только дай повод услышать какой-либо слух про Сухину или ещё чего-нибудь горяченького в СМИ, так ты сразу начинаешь разносить слухи, как баба базарная. Пора включать собственные мозги. Не пробовал?

      3
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      ...
      Рейтинг: +6620

      parevg > Антибиотик 22 часа назад

      Не обращай внимания, может его в детстве поезд гудком напугал, вот он и брызжет слюной... А Сухина, как красная тряпка для быка, если ничего про него не написал - день прожит зря.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 12:55

      Теперь некому будет спасать "Локо"! Да и мадам порадуется...

      0
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      Рейтинг: +4615

      Антибиотик > Агасфер 23 часа назад

      Не ссы, Семин с Локомотивом не только мадам отымеет, но и молодежь для сборной страны подготовит.

      4
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      Рейтинг: +522

      sined1951 31 мая, 12:40

      Локо начал омоложение состава. Кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +6620

      parevg > sined1951 31 мая, 12:44

      эдер

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