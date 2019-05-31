Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Чалов – лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19. Дзюба и Азмун – в тройке

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов завоевал звание лучшего игрока сезона РПЛ.

    За 21-летнего футболиста москвичей проголосовало 44 710 человек (41,5% опрошенных). На втором месте расположился форвард «Зенита» Артем Дзюба – 29 576 голосов (27,22%). Замкнул тройку еще один нападающий петербургского клуба Сердар Азмун – 10 817 голосов (9,96%).

    В прошедшем чемпионате России Чалов забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 30-ти матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.05.2019 12:43
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +408

      Киркинитидец 18 часов назад

      ребята! обалдеть!!! у нас результативность растет... в прошлом сезоне забито 541 мяч, а в этом-542... ура! и лидер-пол мяча в матче? Федя молодец ,но надо побольше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ > Киркинитидец 18 часов назад

      Не пол мяча в матче а один мяч за две игры...))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      Киркинитидец > _Marqella_ 3 часа назад

      согласен!!! но чем больше,тем лучше...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      TOL47 19 часов назад

      Маловато народу в опросе участвовало, а приз то какой?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1621

      InterMilLano1908 19 часов назад

      Дзюба лучше Влашича, ясно, понятно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      Genz 19 часов назад

      Какой позор, чалов лучший стоячий игрок. Пару финтов умеет. В команде Мусы, если быстрый техничный Ахмед в Лестере запасной на ближней скамейке к полю, то Федя на скамейке в раздевалке

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 22 часа назад

      Эти опросы всего лишь развлечения для нас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +724

      Derzkiy1 23 часа назад

      Чалов молодец ! На бернабео классный гол забил и в рпл стал лучший !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ 31 мая, 15:03

      Какой Чалов лучший игрок сезона, что за чушь....тот же Влашич в разы лучше...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 31 мая, 15:00

      кто-то опять форсит гинеровское дерево

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      serppion 31 мая, 14:35

      Чалов - да. Азмун - может быть. Дзюба в списках лучших - только по недоразумению!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 31 мая, 14:25

      хрень какая то

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru