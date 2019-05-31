Чалов – лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19. Дзюба и Азмун – в тройке

Нападающий ЦСКА Федор Чалов завоевал звание лучшего игрока сезона РПЛ.

За 21-летнего футболиста москвичей проголосовало 44 710 человек (41,5% опрошенных). На втором месте расположился форвард «Зенита» Артем Дзюба – 29 576 голосов (27,22%). Замкнул тройку еще один нападающий петербургского клуба Сердар Азмун – 10 817 голосов (9,96%).

В прошедшем чемпионате России Чалов забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 30-ти матчах, став лучшим бомбардиром турнира.