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    Конте – главный тренер «Интера»

    «Интер» объявил о сотрудничестве с бывшим тренером «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте.

    Накануне миланский клуб расстался с Лучано Спаллетти, который работал в «Интере» с 2017 года.

    • По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
    • Последнее место работы итальянского специалиста – английский «Челси».

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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    31.05.2019 07:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Интересно будет посмотреть работу Конте в Интере.

      0
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Возможно зарубятся в чемпионате 3-4 команды и не будет Юве за долго до окончания чемпионата выигрывать с таким отрывом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Juve1897 31 мая, 12:58

      Не приятно конечно видеть Антонио в черно-синей мерде, но что поделать, таковы реалии бизнеса. Удачи ему желать не стану внутри Италии, а вот в Европе как обычно буду переживать ща все итальянские клубы.

      1
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      Рейтинг: +57

      Ялта-Питер 31 мая, 10:35

      Ура ! Интер удачи !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      AHTUNGBOL 31 мая, 09:56

      Итальянцы че то тасуют тренеров как карточную колоду..., кручу-верчу на.бать хочу, ничего личного, только бизнес...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2559

      Viper for CSKA 31 мая, 09:45

      Сильный тренер, но под него однозначно нужны инвестиции в состав, тем более серьезные игроки наверняка к нему пойдут с большим желанием, чем к Спалетти. Удачи, Антонио!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК 31 мая, 09:27

      Вот , это ТРЕНЕР! Интересно , будет следить за Интером!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +877

      Dizayner 31 мая, 09:27

      динарко как ты там? монитор пожалей, эксперт)))))))) а так конечно, удачи антонио, второе место в сериале тебе обеспечено))))

      2
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      ...
      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 > Dizayner 31 мая, 10:03

      Этот автобусник худе спалети

      -3
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      Рейтинг: +877

      Dizayner > SuperPAV9 31 мая, 11:30

      в конце сезона поговорим

      0
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      Рейтинг: +82

      k2-91 31 мая, 08:32

      Будет интересно посмотреть на Интер в следующем сезоне! Я считаю, что Конте, на сегодняшний день, один из лучших тренеров в мире. Очень нравился Челси в первом сезоне при Конте, после того как перешли на 3-4-3!

      7
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      Рейтинг: +346

      OBOLEV 31 мая, 08:09

      Удачи )

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