Конте – главный тренер «Интера»

Интересно будет посмотреть работу Конте в Интере.
«Интер» объявил о сотрудничестве с бывшим тренером «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте.
Накануне миланский клуб расстался с Лучано Спаллетти, который работал в «Интере» с 2017 года.
- По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
- Последнее место работы итальянского специалиста – английский «Челси».
| UFFICIALE— Inter (@Inter) 31 мая 2019 г.
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX