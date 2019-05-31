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    Лев попал в больницу с нарушением кровообращения из-за упавшей на грудь гантели

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу.

    В настоящее время 59-летний специалист находится в университетской клинике Фрайбурга по причине нарушения кровообращения, которое стало последствием травмы.

    Лев получил повреждение несколько недель назад в результате несчастного случая на тренировке: ему на грудь упала гантель.

    Сначала тренер не воспринял произошедшее всерьез. Только когда возникло нарушение кровообращения, ему пришлось обратиться к врачам.

    Лев возглавляет немецкую команду с 2006 года. Под его руководством бундестим выиграл чемпионат мира-2014 и стал серебряным призером Евро-2008.

    Источник: Bild

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    31.05.2019 13:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +319

      Звезда запаса 31 мая, 14:47

      Жаль, что лев не настоящий.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      O-Z 31 мая, 14:40

      Что за зоопарк? Научитесь правильно заголовки делать.Дятлы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      serppion 31 мая, 14:09

      Новость какая-то неоднозначная. С одной стороны, Лев - футбольная личность первой величины. С другой - не дай Бог, его ногу шнурок задушит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      koli4ka 31 мая, 13:36

      Лёв,и нужна ли тебе в 59 лет та гантеля???

      2
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян > koli4ka 31 мая, 13:40

      почему нет? Вот почему нет???

      2
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      ...
      Рейтинг: +620

      Мы ЦСКА > Ашет Арбузян 31 мая, 15:21

      потому что пенсионер, косточки хрупкие, пора сидеть на лавочке у домика и любоваться природой, яблочки собирать, смородину, а не гантели тягать

      2
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян > Мы ЦСКА 31 мая, 15:31

      это ты за него решил? Или он тебе "Нажаловался" ?
      Чувствую, и в молодости у таких ребят тяги к железкам ен было.

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