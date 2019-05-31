Лев попал в больницу с нарушением кровообращения из-за упавшей на грудь гантели

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу.

В настоящее время 59-летний специалист находится в университетской клинике Фрайбурга по причине нарушения кровообращения, которое стало последствием травмы.

Лев получил повреждение несколько недель назад в результате несчастного случая на тренировке: ему на грудь упала гантель.

Сначала тренер не воспринял произошедшее всерьез. Только когда возникло нарушение кровообращения, ему пришлось обратиться к врачам.

Лев возглавляет немецкую команду с 2006 года. Под его руководством бундестим выиграл чемпионат мира-2014 и стал серебряным призером Евро-2008.