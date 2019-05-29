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    «Чемпионат»: «Спартак» подпишет Кутателадзе. Форвард более двух лет провел в системе «ПСЖ»

    По информации «Чемпионата», «Спартак» подпишет контракт с нападающим юношеской сборной Грузии Николозом Кутателадзе.

    Футболист – воспитанник пражской «Спарты» и «Лилля». С 2016 года он находился в системе «ПСЖ».

    Зимой 18-летний игрок должен был присоединиться к «Анжи». Махачкалинцы уже объявили о его подписании на официальном сайте, но в итоге переход не состоялся, так как клубу запретили регистрировать новых футболистов из-за финансовых проблем.

    Переход Кутателадзе в «Спартак» практически завершен. Форварду осталось пройти медицинское обследование.

    В сезоне-2018/19 московский клуб занял пятое место в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.05.2019 16:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +80

      0chevidno 31 мая 2019, 23:40

      молодой игрок на перспективы, ну а почему бы и нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 мая 2019, 12:31

      Мы ждали усиления и оно пришло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 29 мая 2019, 21:44

      как обычно наберем игроков для Спартака-2 или на скамейку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 29 мая 2019, 21:15

      Куталадзе ананидзе мелкадзе, who's next? просто зе)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 мая 2019, 19:36

      Как обычно шлак

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 29 мая 2019, 18:21

      находился в системе ПСЖ.. это означает что стирал носки и туалет мыл???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      В даль смотрящий 29 мая 2019, 18:05

      Мелкадзе в футболе Федунадзе и никогда не будет Крупнадзе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ajax707 29 мая 2019, 17:57

      Спартаку нужны Месси, Неймары, Роналдо, а этого г*вна и так целая команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 29 мая 2019, 17:55

      Что то какая то хрень пошла ! Пока все для усиления Спартак-2 ! Дай бог чтобы бельгийца подписали !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 29 мая 2019, 17:53

      Двери на стадионе открывал !

      1
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