«Чемпионат»: «Спартак» подпишет Кутателадзе. Форвард более двух лет провел в системе «ПСЖ»

По информации «Чемпионата», «Спартак» подпишет контракт с нападающим юношеской сборной Грузии Николозом Кутателадзе.

Футболист – воспитанник пражской «Спарты» и «Лилля». С 2016 года он находился в системе «ПСЖ».

Зимой 18-летний игрок должен был присоединиться к «Анжи». Махачкалинцы уже объявили о его подписании на официальном сайте, но в итоге переход не состоялся, так как клубу запретили регистрировать новых футболистов из-за финансовых проблем.

Переход Кутателадзе в «Спартак» практически завершен. Форварду осталось пройти медицинское обследование.

В сезоне-2018/19 московский клуб занял пятое место в РПЛ.