Бартомеу: «У Вальверде есть действующий контракт. Поражение в финале Кубка – не его вина»

Конечно не его вина! Это вина президента, что не видит как команда становиться всё хуже с этим тренером
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал интервью после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
«У Эрнесто Вальверде есть действующий контракт (до 2020 – прим. «Бомбардира»).
Поражение в сегодняшнем матче – не вина тренера», – сказал Бартомеу.
- Вальверде возглавил каталонцев в мае 2018 года. В дебютном сезоне также досрочно выиграл Примеру и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 после победы 3:0 в первой встрече.
- Ранее Бартомеу сказал, что руководство клуба поддерживает тренера. По словам нападающего Лионеля Месси, в вылете из ЛЧ нет вины Вальверде, и он хотел бы, чтобы испанец остался.