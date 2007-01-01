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    Бартомеу: «У Вальверде есть действующий контракт. Поражение в финале Кубка – не его вина»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал интервью после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

    «У Эрнесто Вальверде есть действующий контракт (до 2020 – прим. «Бомбардира»).

    Поражение в сегодняшнем матче – не вина тренера», – сказал Бартомеу.

    • Вальверде возглавил каталонцев в мае 2018 года. В дебютном сезоне также досрочно выиграл Примеру и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 после победы 3:0 в первой встрече.
    • Ранее Бартомеу сказал, что руководство клуба поддерживает тренера. По словам нападающего Лионеля Месси, в вылете из ЛЧ нет вины Вальверде, и он хотел бы, чтобы испанец остался.

    Источник: Журналист ESPN и Diario Sport Сэмьюэл Марсден

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2260

      panmon 8 минут назад

      Конечно не его вина! Это вина президента, что не видит как команда становиться всё хуже с этим тренером

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