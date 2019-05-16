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    Бартомеу: «Вальверде – это тренер, которого хочет «Барселона». Мы очень им довольны»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

    «Эрнесто уже сказал на днях, что имеет поддержку президента и совета директоров, потому что это тренер, которого мы хотим, у которого есть действующий контракт, и мы очень им довольны», – сказал Бартомеу, подчеркнув, что это [сотрудничество с Вальверде] является среднесрочным и долгосрочным проектом.

    «Планирование следующего сезона уже ведется, уже есть подписанные игроки, и мы продолжим обсуждение, когда пройдет финал Кубка Испании», – добавил руководитель.

    • В этом сезоне каталонцы выиграли Примеру, но в Лиге чемпионов проиграли в полуфинале «Ливерпулю» [3:0, 0:4].
    • 25 мая «Барселона» в финале Кубка Испании встретится с «Валенсией».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2241

      panmon 48 минут назад

      Да ладно! Команде явно не хватает яиц! Нет тренера / лидера, который может переворачивать игру. Месси вывозит часто когда игра ровная, но как только нужно замотивировать команду - никого нет. Странно, но даже Видаль не может зарядить (видимо никто его всерьез не воспринимает)

      0
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      Рейтинг: +6750

      Cules2013 1 час назад

      Не скажу, что я на все 200% за Вальверде, но решение поддерживаю. Есть проблемы, но есть и реальные успехи, и нет никаких гарантий, что приход какого-либо нового тренера сделает лучше, а не хуже.

      3
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      Рейтинг: +5179

      mihail200606 1 час назад

      А помоему менять надо.. Тен хааг хорошая кандидатура

      0
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      Рейтинг: +6750

      Cules2013 > mihail200606 1 час назад

      Брать малоопытного тренера не из системы Барсы очень рискованно. Его звёзды сожрут с потрохами просто.

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