Бартомеу: «Вальверде – это тренер, которого хочет «Барселона». Мы очень им довольны»

Да ладно! Команде явно не хватает яиц! Нет тренера / лидера, который может переворачивать игру. Месси вывозит часто когда игра ровная, но как только нужно замотивировать команду - никого нет. Странно, но даже Видаль не может зарядить (видимо никто его всерьез не воспринимает)
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.
«Эрнесто уже сказал на днях, что имеет поддержку президента и совета директоров, потому что это тренер, которого мы хотим, у которого есть действующий контракт, и мы очень им довольны», – сказал Бартомеу, подчеркнув, что это [сотрудничество с Вальверде] является среднесрочным и долгосрочным проектом.
«Планирование следующего сезона уже ведется, уже есть подписанные игроки, и мы продолжим обсуждение, когда пройдет финал Кубка Испании», – добавил руководитель.
- В этом сезоне каталонцы выиграли Примеру, но в Лиге чемпионов проиграли в полуфинале «Ливерпулю» [3:0, 0:4].
- 25 мая «Барселона» в финале Кубка Испании встретится с «Валенсией».