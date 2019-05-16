Бартомеу: «Вальверде – это тренер, которого хочет «Барселона». Мы очень им довольны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

«Эрнесто уже сказал на днях, что имеет поддержку президента и совета директоров, потому что это тренер, которого мы хотим, у которого есть действующий контракт, и мы очень им довольны», – сказал Бартомеу, подчеркнув, что это [сотрудничество с Вальверде] является среднесрочным и долгосрочным проектом.

«Планирование следующего сезона уже ведется, уже есть подписанные игроки, и мы продолжим обсуждение, когда пройдет финал Кубка Испании», – добавил руководитель.