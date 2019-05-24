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    Месси: «Вальверде почти не виноват в поражении от «Ливерпуля». Я бы хотел, чтобы он продолжил работать»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (3:4 по сумме двух матчей) и о работе главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

    «Это был очень сильный удар, нам было трудно подняться. Это было видно по следующим матчам. Это было тяжело. Завтра будет финал, у нас есть возможность сделать дубль. Хорошо закончить то, что длилось год. Задача в том, чтобы пойти и взять титул.

    Критика Вальверде? Я не читал и много об этом. Да, я слышал что-то о критике, но думаю, что Вальверде проделал впечатляющую работу. В поражении от «Ливерпуля» он почти не виноват. Мы знали, что не должно происходить то, что произошло с «Ромой», и это произошло. Печально от того, что случилось в Ливерпуле. На тренере лежит часть вины, но не вся.

    Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать. В прошлом году мы сделали дубль, и в этом можем сделать еще один», – сказал Месси.

    • Завтра «Барселона» сыграет с «Валенсией» в Кубке Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне каталонский клуб выиграл чемпионат Испании.
    • В ЛЧ команда вылетела на стадии полуфинала.

    Источник: Marca

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    24.05.2019 20:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 24 мая 2019, 22:54

      Скорее, ошибка в переводе

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 24 мая 2019, 21:08

      Месси нравится когда он диктует тренеру всё.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > portero 24 мая 2019, 21:14

      ты точно болельщик Барселоны? потому, что ты первый, кого я вижу за 10 лет, кто верит в подобные вбросы среди кулес. Обычно это пища для троллей, не больше.

      5
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Cules2013 24 мая 2019, 21:16

      я просто считаю Вальверде слабым тренером,

      5
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Cules2013 24 мая 2019, 21:20

      внук католонец так что болею за Барсу

      4
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      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > portero 24 мая 2019, 22:27

      но к сожалению наш любимый и дорогой бартомеу сильного тренера отпустил в баварию. поэтому пока приходится довольствоваться и этим

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