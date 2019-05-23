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    Дюков: «Я противник лимитов, но на данный момент неправильно устраивать революцию и отменять его»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему на сегодняшнем заседании исполкома организации не было принято решение об изменениях в лимите на легионеров.

    Ранее сообщалось, что исполком хочет изучить данный вопрос более детально.

    В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «шесть легионеров плюс пять россиян на поле». С сезона-2020/21 планируется изменить его на ограничение в заявке.

    «Вопрос о лимите на легионеров приняли решение перенести. В течение ближайших двух недель мы закончим консультации с тем, чтобы окончательно решить, каким будет лимит на сезон-2020/2021. Для меня очень важно, чтобы было единодушие, хотелось бы, чтобы 85-90% клубов РФПЛ были за данное решение.

    Сейчас обсуждаются два варианта – когда остается «6+5», или вариант «8+17». Мнения разделились: большинство склоняется к «8+17», есть и за старую схему.

    Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом.

    На данном этапе мне ближе формат «8+17». У каждого есть свои плюсы и минусы, но для меня в варианте «8+17» больше плюсов: более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами, я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, и все они поддерживают вариант «8+17», считают, что им так проще работать, проще принимать решения», – сказал Дюков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1543

      InterMilLano1908 18 минут назад

      Ну так и накуй ты нужен тогда?! А сказочки то какие пел поначалу))))

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