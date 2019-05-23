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    «Чемпионат»: исполком РФС отложил решение по лимиту для более тщательного изучения

    Сегодня, 23 мая, в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

    По информации «Чемпионата», члены исполкома отложили решение по вопросу лимита на легионеров до следующего заседания, так как хотят более тщательно изучить данную тему.

    Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 в РПЛ начнет действовать ограничение на иностранных игроков в заявке. Предполагалось, что это могут быть варианты «10+15» или «8+17».

    Сейчас в чемпионате России действует лимит на поле по схеме «6 иностранцев плюс 5 россиян».

    Источник: «Чемпионат»

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    23.05.2019 14:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 мая 2019, 17:09

      Сделать вариант 10+15, и можно тщааательно изучайть

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2019, 14:47

      сколько уже думать то можно и ничего по факту не делать, хоть бы уже что то попробовали, сколько им еще Кокориных нужно чтобы понять, что для развития молодых футболистом мотивация нужна, а не засыпывания их баблом.

      2
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 23 мая 2019, 14:37

      Посмотрят сколько новых аргентосов закупит газпрём... и под них примут "ограничение".

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > rash1959 23 мая 2019, 14:51

      100% а то скажут что Дюков вообще ни чего не сделал )))

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > rash1959 23 мая 2019, 16:35

      Хоть посмотри сначала на сколько больше у Зенита легов и больше ли? И сколько с газовым ресурсом с двойным гражданством?

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 23 мая 2019, 14:23

      Это " правильно ", надо еще раз все хорошенько взвесить , подумать , лет пять думаю для этого хватит (((

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