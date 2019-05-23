«Чемпионат»: исполком РФС отложил решение по лимиту для более тщательного изучения

Сегодня, 23 мая, в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

По информации «Чемпионата», члены исполкома отложили решение по вопросу лимита на легионеров до следующего заседания, так как хотят более тщательно изучить данную тему.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 в РПЛ начнет действовать ограничение на иностранных игроков в заявке. Предполагалось, что это могут быть варианты «10+15» или «8+17».

Сейчас в чемпионате России действует лимит на поле по схеме «6 иностранцев плюс 5 россиян».