Сафонов: «Цорна нельзя даже сравнивать с условным Асхабадзе. И у него есть поддержка в РФС и РПЛ»

У него есть поддержка в РФС и РПЛ...
------------------
Связи решают все?
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что новому генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну удастся выстроить нормальную систему в московском клубе.
«Знаком ли я с Томасом Цорном? Примерно представляю кто это. У человека есть опыт. Он собирал команду в «Рубине». Были еще неплохие моменты.
Человек пришел не с улицы. С условным Асхабадзе (Романом, одним из бывших генеральных директоров москвичей) даже сравнивать нельзя. Предыдущее руководство также не имело большого опыта в трансферной теме. Цорн прекрасно знает российский рынок. У него может получится.
Более того, у нас специфическая страна. Чтобы хорошо работать, нужно иметь правильные связи. У Цорна есть поддержка в РФС и РПЛ, а это очень весомый пункт в его резюме. Мне кажется, у него достаточно качеств, чтобы выстроить нормальную систему в «Спартаке», – приводит слова Сафонова Sportbox.
- «Спартак» объявил о назначении немца на должность генерального директора 14 мая.
- Цорн – футбольный посредник, юрист и матч-агент ФИФА. Имеет собственное футбольное агентство TZS.
- За тур до конца РПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице.