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    Сафонов: «Цорна нельзя даже сравнивать с условным Асхабадзе. И у него есть поддержка в РФС и РПЛ»

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что новому генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну удастся выстроить нормальную систему в московском клубе.

    «Знаком ли я с Томасом Цорном? Примерно представляю кто это. У человека есть опыт. Он собирал команду в «Рубине». Были еще неплохие моменты.

    Человек пришел не с улицы. С условным Асхабадзе (Романом, одним из бывших генеральных директоров москвичей) даже сравнивать нельзя. Предыдущее руководство также не имело большого опыта в трансферной теме. Цорн прекрасно знает российский рынок. У него может получится.

    Более того, у нас специфическая страна. Чтобы хорошо работать, нужно иметь правильные связи. У Цорна есть поддержка в РФС и РПЛ, а это очень весомый пункт в его резюме. Мне кажется, у него достаточно качеств, чтобы выстроить нормальную систему в «Спартаке», – приводит слова Сафонова Sportbox.

    • «Спартак» объявил о назначении немца на должность генерального директора 14 мая.
    • Цорн – футбольный посредник, юрист и матч-агент ФИФА. Имеет собственное футбольное агентство TZS.
    • За тур до конца РПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4693

      prezent2017 2 минуты назад

      У него есть поддержка в РФС и РПЛ...
      ------------------
      Связи решают все?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6090

      ufos73 1 час назад

      Судя по слухам о трансферах, так себе знания российского рынка...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      Борат 1 час назад

      эмери с валерой тоже сравнивать было нельзя)
      но что получилось - всем известно))))

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