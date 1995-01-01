Rambler разрабатывает два ценовых пакета на просмотр АПЛ

Rambler Group почти достигла соглашения по стоимости показа матчей АПЛ на онлайн платформе ОККО.

Как сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, медиагруппа рассматривает два пакета – ежемесячный и ежедневный.

«Рамблер» близок к финальному решению по ценовой политике относительно показа Английской Премьер-лиги в новом сезоне. На данный момент в разработке два пакета – месяц (499-599 рублей на стадии обсуждения) и день (99-149 рублей на стадии обсуждения). При этом варианты продажи тура/матча/игр одного клуба на данный момент не обсуждаются», – написал Конов.

«Матч ТВ» не будет транслировать игры АПЛ в сезоне-2019/20.