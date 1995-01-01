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    Rambler разрабатывает два ценовых пакета на просмотр АПЛ

    Rambler Group почти достигла соглашения по стоимости показа матчей АПЛ на онлайн платформе ОККО.

    Как сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, медиагруппа рассматривает два пакета – ежемесячный и ежедневный.

    «Рамблер» близок к финальному решению по ценовой политике относительно показа Английской Премьер-лиги в новом сезоне. На данный момент в разработке два пакета – месяц (499-599 рублей на стадии обсуждения) и день (99-149 рублей на стадии обсуждения). При этом варианты продажи тура/матча/игр одного клуба на данный момент не обсуждаются», – написал Конов.

    «Матч ТВ» не будет транслировать игры АПЛ в сезоне-2019/20.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 27 минут назад

      пошли они на х......й с такими 499-599р подальше и поглубже

      0
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      ...
      Рейтинг: +943

      zabvo9406 > Garrincha58 9 минут назад

      и я того же мнения, по интернету посмотрю

      0
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      Рейтинг: +5743

      Skull_Boy 46 минут назад

      Ace Stream бесплатно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +756

      CSKA471 54 минуты назад

      Капец, матч 1, 2, 3 стоит 380 в месяц, а тут за 1 лигу 500₽?????не ох....ли???

      1
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      Рейтинг: +561

      Борат > CSKA471 54 минуты назад

      ну они и заплатили за права больше, чем предлагал матч.
      теперь у них монополия)

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      Рейтинг: +756

      CSKA471 > Борат 53 минуты назад

      Дак 380 то никто не платил, а 500 и подавно

      0
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 > Борат 26 минут назад

      ну и пусть у себя там Стогниенко и К играют в монополию с чипсами и пивком

      0
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 > CSKA471 25 минут назад

      были дураки платили и сейчас найдутся

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      Рейтинг: +561

      Борат > Garrincha58 14 минут назад

      из-за таких "умных" халявщиков рф и торчит сам знаешь где)

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      Рейтинг: +756

      CSKA471 55 минут назад

      Да здравствует ip tv

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      Рейтинг: +561

      Борат 55 минут назад

      нормас! так этих матч тв! нагибать и дрючить!

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      Рейтинг: +5228

      mihail200606 1 час назад

      Первый вариант норм)

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