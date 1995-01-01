Боккетти, Ломовицкий, Глушаков и Ханни выйдут в старте у «Спартака» на игру с «Рубином»

Мы уже на 6-месте. Если сегодня не выиграем, рискуем в дальнейшем свалиться еще ниже. Плотность в таблице очень велика. Надеюсь команда понимает все это и будет сражаться весь матч.
«Спартак» и «Рубин» объявили стартовые составы на встречу 26-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Боккетти, Джикия, Глушаков, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.