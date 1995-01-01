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    Боккетти, Ломовицкий, Глушаков и Ханни выйдут в старте у «Спартака» на игру с «Рубином»

    «Спартак» и «Рубин» объявили стартовые составы на встречу 26-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Боккетти, Джикия, Глушаков, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16883

      oyabun 37 минут назад

      Мы уже на 6-месте. Если сегодня не выиграем, рискуем в дальнейшем свалиться еще ниже. Плотность в таблице очень велика. Надеюсь команда понимает все это и будет сражаться весь матч.

      0
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      Рейтинг: +4234

      батог 44 минуты назад

      Состав еще тот ! Удачи Спартак !!!

      1
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      Рейтинг: +1385

      giluxa1963 46 минут назад

      Рубин вперед

      1
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      Рейтинг: +60

      Boeung777 48 минут назад

      Зобнин на фланге? Интересно понаблюдать.

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