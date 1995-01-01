Sport-inside: «Спартак» назначил новым гендиректором экс-врача клуба Трифонова

«Спартак» назвал имя нового генерального директора.

По информации телеграм-канал Sport-inside, им стал Вадим Трифонов. В период с 1993-го по 1996 год он занимал в московском клубе должность врача.

Как сообщает источник, вчера Трифонова представили команде как сменщика Наиля Измайлова, который покинет «Спартак» по окончании сезона.