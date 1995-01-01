Sport-inside: «Спартак» назначил новым гендиректором экс-врача клуба Трифонова

Даже если так, что мешало человеку 25 лет назад работавшему врачом, за это время стать успешным функционером?
«Спартак» назвал имя нового генерального директора.
По информации телеграм-канал Sport-inside, им стал Вадим Трифонов. В период с 1993-го по 1996 год он занимал в московском клубе должность врача.
Как сообщает источник, вчера Трифонова представили команде как сменщика Наиля Измайлова, который покинет «Спартак» по окончании сезона.
- После 25-ти туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
- Сегодня «Спартак» примет «Рубин». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
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