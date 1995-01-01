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    Sport-inside: «Спартак» назначил новым гендиректором экс-врача клуба Трифонова

    «Спартак» назвал имя нового генерального директора.

    По информации телеграм-канал Sport-inside, им стал Вадим Трифонов. В период с 1993-го по 1996 год он занимал в московском клубе должность врача.

    Как сообщает источник, вчера Трифонова представили команде как сменщика Наиля Измайлова, который покинет «Спартак» по окончании сезона.

    • После 25-ти туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.
    • Сегодня «Спартак» примет «Рубин». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Телеграм-канал Sport-inside

    Образован от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1328 человека.  

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +225

      Konyshev_RW 46 секунд назад

      Даже если так, что мешало человеку 25 лет назад работавшему врачом, за это время стать успешным функционером?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +505

      Untitled-1 11 минут назад

      Что по этому поводу думает доктор Лю?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7534

      tesch 26 минут назад

      Это неправда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3360

      Агасфер 31 минуту назад

      А чё...водители,переводчики,зятья уже были в руководстве,а чем этот хуже? Арнольдычу предан? Предан! Годится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4196

      piligrim1986 37 минут назад

      летят утки и два гуся....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +935

      Валерий1965 38 минут назад

      Интересный ход) Может лучше бывшего повара?)))

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