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  • Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

26 апреля 2019, 00:30
52

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (3:0) высказался в адрес журналистов. Специалист считает, что они «вешают лапшу».

— В чем «Арсенал» стал сильнее?

— Я бы не хотел говорить про «Арсенал». Команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать [в «Арсенале»], то мы играли немного выше. Были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь.

«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.

  • «Спартак» в таблице идет пятым.
  • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
  • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Кононов Олег
Комментарии (52)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1556228030
А ты своими обещаниями бесковского футбола не вешаешь? Эй, Пиджак?
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Alejandrrro
1556231217
Ни одной стадии не прошёл ни в Кубке России, ни в Лиге Европы. В чемпионате катится вниз из еврокубковой зоны. В чём лапша?
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Владислав Vlad
1556236560
Биться до конца - это как??? До конца турнирной таблицы???
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Spartak №1
1556249838
«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Круто сказано. Кто ответственнен за результат команды - ЖУРНАЛИСТЫ Кто проводил зимние сборы - ЖУРНАЛИСТЫ Кто ставить состав на игру - ЖУРНАЛИСТЫ Кто обещал через четыре месяца стеночки - ЖУРНАЛИСТЫ Кто вешает лапшу на уши - ЖУРНАЛИСТЫ Кто виноват за бездарность и безответственность игроков - ЖУРНАЛИСТЫ Тогда что ВЫ там делаете Олег Георгиевич? Нахрен выгоните всех этих лапшогонов и сами займитесь командой в конце концов. просто не хватает слов чтоб высказать всю злость
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Пестрый
1556252550
Этот Кононов просто слизняк и размазня! В свое время чехи его раскусили на раз "не мужик яиц не имеет" и выгнали через несколько месяцев! Кто его а Спартак привел? Да тот кто убрал Карреру и тот кто сейчас пиарит эту бестолочь Мелкадзе! Тот кто зимой "усилился" Гулиевым и провел чистку в команде! Самедов на выход а комбар и глушак в состав)) С Гулиевым вообще анекдот) Сначала ставят на нем крест и отпускают даром) Через год тот меняет агента и его покупают за лимон, дают контракт и еще обставляют всю эту аферу как удачную трансферную политику! Для всего этого дурдома и нужен такой тюфяк как Кононов! Только если тренер размазня то и команда становится такой же плюшевой что и показала игра с Арсеналом
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САДЫЧОК
1556255263
Кононов не тренер.! Это понятно и давно .Он ручной ! Ему сказали ставить Гулиева Глушакова -он ставит вопреки интересам КОМАНДЫ ! То , что Кононов не тренер это ладно-главный ВРАГ это Федун !
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Sviro
1556255310
Да Каррера во всём виноват!!! У назарова спросите. Что-то, кстати не вижу последних произведений этого актёришки...
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Parker
1556256012
Ты млять научи команду бегать, бороться и пасы на 10 метров отдавать точно! Пиджак говорящий. Позорище
Ответить
lordmrv
1556256389
Блин, я думал, что проснусь, а его уже нет в Спартаке.
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Untitled-1
1556258025
будем проигрывать по 0-3 пока не выиграем чемпионат!
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