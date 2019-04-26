Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (3:0) высказался в адрес журналистов. Специалист считает, что они «вешают лапшу».

— В чем «Арсенал» стал сильнее?

— Я бы не хотел говорить про «Арсенал». Команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать [в «Арсенале»], то мы играли немного выше. Были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь.

«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.