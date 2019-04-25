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    Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 25 тура РПЛ против «Арсенала» (3:0) высказался в адрес журналистов. Специалист считает, что они «вешают лапшу».

    — В чем «Арсенал» стал сильнее?

    — Я бы не хотел говорить про «Арсенал». Команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать [в «Арсенале»], то мы играли немного выше. Были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь.

    «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.

    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Москвичи потеряли шансы на чемпионство.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +291

      Alejandrrro 37 минут назад

      Ни одной стадии не прошёл ни в Кубке России, ни в Лиге Европы. В чемпионате катится вниз из еврокубковой зоны. В чём лапша?

      0
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      Рейтинг: +1096

      Axe111 46 минут назад

      Абсолютное уровень этой никчемной тимы,раздутой продажными журналюгамми канделечТВ и подобными до уровня ТОП КЛУБА УЖААААААААС!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Max GRIM 54 минуты назад

      По-моему они итак каждую игру играют всё лучше и лучше)

      0
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      Рейтинг: +5126

      KLIM777 57 минут назад

      Да не старались. Когда 3-0 это не старались. Пургу несет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3433

      vladik12 1 час назад

      А ты своими обещаниями бесковского футбола не вешаешь? Эй, Пиджак?

      3
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