«Мутко против»: финал Кубка России может состояться в Саранске

Финальный матч Кубка России-2018/19 может состояться на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

«Глава республики Владимир Волков попросил РФС спасти регион от скуки и отдать главный матч Мордовии», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее Саранск был выбран для проведения игры третьего тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, который пройдет 8 июня.

Решение относительно место проведения финала Кубка страны может быть принято на заседании РФС 11 апреля.

В первых полуфинальных встречах турнира «Урал» дома победил тульский «Арсенал» (1:0), а «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).