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    «Мутко против»: финал Кубка России может состояться в Саранске

    Финальный матч Кубка России-2018/19 может состояться на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

    «Глава республики Владимир Волков попросил РФС спасти регион от скуки и отдать главный матч Мордовии», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Ранее Саранск был выбран для проведения игры третьего тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, который пройдет 8 июня.

    Решение относительно место проведения финала Кубка страны может быть принято на заседании РФС 11 апреля.

    В первых полуфинальных встречах турнира «Урал» дома победил тульский «Арсенал» (1:0), а «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3858

      _Marqella_ 22 минуты назад

      Саранск отличный вариант, стадион новый, болельщики думаю его заполнят до отказа....Ну а победит по старой схеме кубковый боец, Локомотив, обыграв в финале Урал....имхо....))

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      Рейтинг: +990

      овертайм 26 минут назад

      давайте его в *****!

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      Рейтинг: +990

      овертайм > овертайм 25 минут назад

      блэт, *****!

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      Рейтинг: +990

      овертайм > овертайм 25 минут назад

      Ё-бург!

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