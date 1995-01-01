Главные новости дня. Пасха – причина переноса матча «Спартака» и «Рубина», Погба отказался от нового контракта с «МЮ»

РПЛ перенесла матч «Спартак» – «Рубин» из-за Пасхи.

Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России.

Marca: Погба отказался вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.

Адиев не покинет пост главного тренера «Анжи».

ESPN: Буффон продлит контракт с «ПСЖ» и может остаться в клубе до 43-х лет.

Роша: «Недоволен своим положением в России, в «Спартаке» мне не предоставляют шансов».

Испанский журналист: «Варан сообщил «Реалу», что хочет уйти летом».

«Зенит» требует с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. В декабре клуб из ЛО признали банкротом.

В тюрьме Джонсона чуть не убили. Теперь он мечтает о возвращении в футбол