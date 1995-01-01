РПЛ перенесла матч «Спартак» – «Рубин» из-за Пасхи

А при составлении календаря, не могли заранее подумать????
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что послужило причиной сдвига на день вперед матча 26-го тура между «Спартаком» и «Рубином».
Изначально игра должна была состояться в воскресенье, 28 апреля, но была перенесена на понедельник.
«Полиция обратилась к нам по поводу переноса матчей. Главная причина – Пасха. Проведение таких мероприятий стоит больших усилий, как полиции, так и росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч «Спартак» – «Рубин» на понедельник», – сказал Мейтин.
- После 21-го тура москвичи занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- Казанская команда располагается на восьмой строчке, отставая от «Спартака» на семь очков.