РПЛ перенесла матч «Спартак» – «Рубин» из-за Пасхи

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что послужило причиной сдвига на день вперед матча 26-го тура между «Спартаком» и «Рубином».

Изначально игра должна была состояться в воскресенье, 28 апреля, но была перенесена на понедельник.

«Полиция обратилась к нам по поводу переноса матчей. Главная причина – Пасха. Проведение таких мероприятий стоит больших усилий, как полиции, так и росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч «Спартак» – «Рубин» на понедельник», – сказал Мейтин.