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    РПЛ перенесла матч «Спартак» – «Рубин» из-за Пасхи

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что послужило причиной сдвига на день вперед матча 26-го тура между «Спартаком» и «Рубином».

    Изначально игра должна была состояться в воскресенье, 28 апреля, но была перенесена на понедельник.

    «Полиция обратилась к нам по поводу переноса матчей. Главная причина – Пасха. Проведение таких мероприятий стоит больших усилий, как полиции, так и росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч «Спартак» – «Рубин» на понедельник», – сказал Мейтин.

    • После 21-го тура москвичи занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • Казанская команда располагается на восьмой строчке, отставая от «Спартака» на семь очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6098

      parevg 45 минут назад

      А при составлении календаря, не могли заранее подумать????

      0
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      Рейтинг: +832

      B.G. 49 минут назад

      Пасха-а-а, я достанy из сеpванта банкy на тpи литpа.
      Пасха-а-а, я покpашy яйца, хоть и в бpюках, и не видно.
      Пасха-а-а, сядy я в свою машинy маpки "Оpленок".
      Пасха-а-а, память всех своих pодных я чтить пpивык с пеленок-y. (с)

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      Рейтинг: +6098

      parevg > B.G. 47 минут назад

      О. сектор газа....

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