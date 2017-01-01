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    Роша: «Недоволен своим положением в России, в «Спартаке» мне не предоставляют шансов»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша подтвердил, что может покинуть клуб в ближайшие дни.

    Ранее агент футболиста сообщил, что ведет переговоры с бразильскими клубами.

    «Мои дела ведет агент. Я сообщил ему, что недоволен своим положением в России, мне не предоставляют шансов.

    Агент работает, чтобы разрешить ситуацию до 4 апреля [в этот день в Бразилии закроется трансферное окно]. Хотим поступить как лучше для меня и для клуба. Надеюсь, все случится как можно быстрее. В настоящее время я ближе к уходу.

    Кононов сказал, что ему импонирует моя игра и он планирует давать мне больше игрового времени, что мне нужно продолжать усиленно трудиться, как и раньше. Но, к сожалению, ничего не произошло. Плохо для футболиста не выходить на поле и не получать практику.

    Я несчастлив. Я говорил об этом с Кононовым. Он вошел в положение и сказал, что я могу пообщаться с руководством и решить данную проблему», – заявил Роша.

    • Форвард перебрался в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 году за 12 миллионов евро.
    • За это время Роша принял участие в 19-ти матчах за москвичей, отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.

    Источник: Yahoo Esportes

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3256

      Владислав Vlad 9 минут назад

      Педроша - прощай........

      0
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      Рейтинг: +1302

      giluxa1963 9 минут назад

      Беги Роша Беги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      uS_Number oNe 11 минут назад

      Да вроде предоставляли тебе шанс, и не один... чё та как то не очень (((

      0
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      Рейтинг: +3784

      серега кашин 16 минут назад

      очередной нытик играть не хочет а денег надо много

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      Рейтинг: +2279

      Viper for CSKA 31 минуту назад

      Ну так тренер - не враг себе, чтобы шансы из ничего предоставлять. Работай на тренировках, доказывай свою профпригодность. Нет же, сразу в прессу, типо меня задвигают. Многовато нытиков развелось.

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