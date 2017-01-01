Роша: «Недоволен своим положением в России, в «Спартаке» мне не предоставляют шансов»

Нападающий «Спартака» Педро Роша подтвердил, что может покинуть клуб в ближайшие дни.

Ранее агент футболиста сообщил, что ведет переговоры с бразильскими клубами.

«Мои дела ведет агент. Я сообщил ему, что недоволен своим положением в России, мне не предоставляют шансов.

Агент работает, чтобы разрешить ситуацию до 4 апреля [в этот день в Бразилии закроется трансферное окно]. Хотим поступить как лучше для меня и для клуба. Надеюсь, все случится как можно быстрее. В настоящее время я ближе к уходу.

Кононов сказал, что ему импонирует моя игра и он планирует давать мне больше игрового времени, что мне нужно продолжать усиленно трудиться, как и раньше. Но, к сожалению, ничего не произошло. Плохо для футболиста не выходить на поле и не получать практику.

Я несчастлив. Я говорил об этом с Кононовым. Он вошел в положение и сказал, что я могу пообщаться с руководством и решить данную проблему», – заявил Роша.