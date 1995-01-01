ESPN: Буффон продлит контракт с «ПСЖ» и может остаться в клубе до 43-х лет

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон близок к подписанию нового контракта, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Парижане готовят соглашение сроком до июня 2020 с возможностью продления еще на год – когда чемпиону мира-2006 будет 43 года. По данным источника, «ПСЖ» предложит итальянцу более высокую зарплату и бонусы.

Текущий договор голкипера истекает в июне.

28-го марта издание L'Equipe сообщило об отказе руководства продлевать контракты с Буффоном и защитником Дани Алвесом. Газета Il Mattino писала о том, что вратарь летом может завершить карьеру.