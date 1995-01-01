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    ESPN: Буффон продлит контракт с «ПСЖ» и может остаться в клубе до 43-х лет

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон близок к подписанию нового контракта, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

    Парижане готовят соглашение сроком до июня 2020 с возможностью продления еще на год – когда чемпиону мира-2006 будет 43 года. По данным источника, «ПСЖ» предложит итальянцу более высокую зарплату и бонусы.

    Текущий договор голкипера истекает в июне.

    28-го марта издание L'Equipe сообщило об отказе руководства продлевать контракты с Буффоном и защитником Дани Алвесом. Газета Il Mattino писала о том, что вратарь летом может завершить карьеру.

    • Буффон перешел в «ПСЖ» в июле 2018 года после 17 лет в «Ювентусе».
    • В текущем сезоне выходил на поле в 20 матчах всех турниров.
    • Команда Томаса Тухеля возглавляет таблицу Лиги 1 и завершила выступление в Лиге чемпионов.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2241

      Yev 17 минут назад

      Это хорошая новость. Вообще надо прописать в контакте что он не удёт на пенсию пока не выиграет Лигу чемпионов.

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