Буффон может летом завершить карьеру

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании текущего сезона, сообщает Il Mattino.

По информации источника, 41-летний итальянец, скорее всего, завяжет с футболом, если клуб не предложит ему новый контракт.

«ПСЖ» пока приостановил переговоры с Буффоном о продлении соглашения.

Парижане оценивают целесообразность подписания нового договора с возрастным голкипером.