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    Буффон может летом завершить карьеру

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании текущего сезона, сообщает Il Mattino.

    По информации источника, 41-летний итальянец, скорее всего, завяжет с футболом, если клуб не предложит ему новый контракт.

    «ПСЖ» пока приостановил переговоры с Буффоном о продлении соглашения.

    Парижане оценивают целесообразность подписания нового договора с возрастным голкипером.

    • Буффон перешел в «ПСЖ» прошлым летом, сыграл 20 матчей и пропустил 13 голов.
    • Его зарплата составляет восемь миллионов евро в год без учета бонусов.

    Источник: Il Mattino

    Итальянская ежедневная газета, выходящая в Неаполе

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1016

      ItalianFootball 3 минуты назад

      Неужели Касильяса отпустит))) Памятуя его слова)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      SarJr 34 минуты назад

      Вернись в юве!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1104

      PNZ1985 42 минуты назад

      не помешал бы в Катаре или РПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1245

      ivan-football-fan 51 минуту назад

      Буффон завершает карьеру?
      СВЕЖО ПРЕДАНИЕ))))

      1
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      Рейтинг: +3207

      Lester84 1 час назад

      Да пора бы уже, все-таки возраст

      0
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