Буффон может летом завершить карьеру

Неужели Касильяса отпустит))) Памятуя его слова)))
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании текущего сезона, сообщает Il Mattino.
По информации источника, 41-летний итальянец, скорее всего, завяжет с футболом, если клуб не предложит ему новый контракт.
«ПСЖ» пока приостановил переговоры с Буффоном о продлении соглашения.
Парижане оценивают целесообразность подписания нового договора с возрастным голкипером.
- Буффон перешел в «ПСЖ» прошлым летом, сыграл 20 матчей и пропустил 13 голов.
- Его зарплата составляет восемь миллионов евро в год без учета бонусов.