L`Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракты с Буффоном и Алвесом

А прямо перед ответным матчем с мю была новость что хотят продлить )
«ПСЖ» принял решение не продлевать контракты с голкипером Джанлуиджи Буффоном и защитником Дани Алвесом.
Как сообщает L`Equipe, парижане намерены омолодить состав после вылета из Лиги чемпионов, поэтому некоторые возрастные футболисты покинут клуб.
Также «ПСЖ» может продать защитника Тиаго Силву и нападающего Эдинсона Кавани.
- Буффон перебрался в столицу Франции летом 2018 года, Алвес выступает за парижан с июля 2017-го.
- Контракты 41-летнего Буффона и 35-летнего Алвеса истекают в июле.