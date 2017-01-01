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    L`Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракты с Буффоном и Алвесом

    «ПСЖ» принял решение не продлевать контракты с голкипером Джанлуиджи Буффоном и защитником Дани Алвесом.

    Как сообщает L`Equipe, парижане намерены омолодить состав после вылета из Лиги чемпионов, поэтому некоторые возрастные футболисты покинут клуб.

    Также «ПСЖ» может продать защитника Тиаго Силву и нападающего Эдинсона Кавани.

    • Буффон перебрался в столицу Франции летом 2018 года, Алвес выступает за парижан с июля 2017-го.
    • Контракты 41-летнего Буффона и 35-летнего Алвеса истекают в июле.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7315

      DeStar 4 минуты назад

      А прямо перед ответным матчем с мю была новость что хотят продлить )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      karamaltyk 29 минут назад

      Оба в Юве. Кто на поле еще что-то может, кто в руководство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3641

      84aivengo 1 час назад

      нахрен буффонище вообще переехал в париж ? ювентус его дом....

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