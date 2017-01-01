L`Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракты с Буффоном и Алвесом

«ПСЖ» принял решение не продлевать контракты с голкипером Джанлуиджи Буффоном и защитником Дани Алвесом.

Как сообщает L`Equipe, парижане намерены омолодить состав после вылета из Лиги чемпионов, поэтому некоторые возрастные футболисты покинут клуб.

Также «ПСЖ» может продать защитника Тиаго Силву и нападающего Эдинсона Кавани.