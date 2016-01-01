Геркус – о бюджетах клубов РПЛ, финансировании лиги и зарплатах игроков

На ютуб-канале «Матч ТВ» опубликовали новый выпуск программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». Гостем эфира стал бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Некоторые из тем разговора:

Об уровне РПЛ

– Уровень чемпионата упал по сравнению с тем, что было пять лет назад.

– Сейчас есть ощущение спада. Действительно. Я с вами соглашусь.

– А с чем это связано? Мое мнение: это проблема качества футболистов. В Премьер-лиге раньше играли игроки топ-сборных, которые могли выступать на высочайшем уровне в Лиге чемпионов. А сейчас по пальцам руки их можно пересчитать.

– Да, это проблема. Отток качественных легионеров сказался. Мне кажется, что все-таки выпуск молодежи не компенсирует уходи опытных игроков. Все-таки уходит больше качества, чем приходит. Тренеров иностранных практически не осталось. Раньше это было распространенной практикой. Складывается впечатление, что немножечко уровень футбола подупал. Посмотрим, что будет дальше.

О бюджетах клубов РПЛ

– Упали бюджеты клубов.

– Если говорись в евро, то безусловно. Бюджеты упали сильно за последние восемь лет.

– Не кажется вам, что они [бюджеты] все равно перегреты для чемпионата России?

– Модель футбола, в которой мы сейчас существуем, нестабильна. Финансируется наш футбол – это не секрет – государством в большей степени. Государственными корпорациями. Рыночная часть, которую наш футбол зарабатывает сам, увеличивается. Тенденция есть. Но все равно ей не хватает критического уровня. Сколько зарабатывают клубы? Если плюсовать европейские деньги за участие в еврокубках, то бывает до половины. Чтобы клуб 70-80% зарабатывал сам – я такого не слышал. Такого не бывает у нас еще.

О зарплатах игроков и заработках клубов

– Я спросил про бюджеты потому, что, мне кажется, большинство российских игроков не будут получать в Европе столько же [как в России] или больше.

– Если вы хотите сохранить игрока здесь – вы переплачиваете, чтобы он не уехал в Европу.

Вы ставите заслон: вы переплачиваете, иногда в два раза. Сейчас рынок будет охлаждаться. Это уже происходит – зарплаты игроков снижаются: и абсолютные и относительные. Это сложные процессы.

Английский рынок перегрет. Для любого игрока попасть в Англию – это получать сумасшедшую зарплату.

– Но английская премьер-лига зарабатывает.

– Вы говорите, что игрок получает сумасшедшую зарплату, а потом говорите: а кто источник? Если зарабатывает, то можно. Если лига не зарабатывает, то нельзя.

Получается, игрок виноват в том, что лига не зарабатывает. А игрок не виноват. Ему какая разница, зарабатывает лига или нет. Он играет себе в футбол.

– Виноваты клубы и лига в целом?

– Ну клубы... Допустим, какое отношение «Саутгемптон» имеет к телевизионному контракту? Да никакого. Премьер-лига все сделала.

– Проблема в премьер-лиге?

– Премьер-лига идет к телевизионным организациям. К «Матч ТВ» приходят. Говорят: «Матч ТВ», дорогой, двух миллиардов фунтов нет случайно? Не хотите наши права приобрести? Мы тендер объявим». Они говорят – нет. Рынок не развит. Так же «Матч ТВ» отвечает?

– Я не бываю на переговорах.

– Рынок не развит. Никто не платит за вас.

– Клубам нужно платить игрокам меньше?

– То есть клуб должен прийти и сказать: «Ребята, только что с «Матч ТВ» поговорили, не платят, извините»?