Кикнадзе: «Вернется ли Глушаков в «Локомотив»? Нет. Нам интересны игроки до 25 лет»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб не будет покупать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, если появится такая возможность.

32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году за 8 миллионов евро. Он выступал за железнодорожников на протяжении пяти лет.

«Есть ли вероятность, что Глушаков вернется в «Локомотив», если «Спартак» выставит его на трансфер? Нет. На трансферном комитете мы приняли решение, что для нас интересны молодые игроки до 25 лет. Это не означает, что мы перекрыли возможности для более возрастных. Но мы будем рассматривать таких игроков, если будем понимать, что именно этот игрок нужен нам на этой позиции», – сказал Кикнадзе.