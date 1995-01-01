Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Кикнадзе: «Вернется ли Глушаков в «Локомотив»? Нет. Нам интересны игроки до 25 лет»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб не будет покупать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, если появится такая возможность.

    32-летний футболист перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году за 8 миллионов евро. Он выступал за железнодорожников на протяжении пяти лет.

    «Есть ли вероятность, что Глушаков вернется в «Локомотив», если «Спартак» выставит его на трансфер? Нет. На трансферном комитете мы приняли решение, что для нас интересны молодые игроки до 25 лет. Это не означает, что мы перекрыли возможности для более возрастных. Но мы будем рассматривать таких игроков, если будем понимать, что именно этот игрок нужен нам на этой позиции», – сказал Кикнадзе.

    • В этом сезоне Глушаков провел за «Спартак» 20 матчей и забил два гола.
    • После ухода с поста главного тренера москвичей Массимо Карреры в октябре 2018 года у хавбека возник конфликт с болельщиками, который продолжается до сих пор.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3856

      vka1970 1 час назад

      Мы ещё сверху бутсами Дзюбы доплатим.
      Заверните его себе пожалуйста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3294

      Diesel133 > vka1970 18 минут назад

      Он же с детства за Спартак, значит должен завершить там карьеру и потом работать в другой должности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      paracetamol 1 час назад

      У Локо то баба, то грузин. От них одни несчастья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5119

      silver29 1 час назад

      Возьмите с доплатой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6062

      parevg > silver29 1 час назад

      Скорее Локо доплатит чтобы он остался.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru