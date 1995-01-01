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    Баркли – о переходе в «Челси»: «Здесь все абсолютно другое. Я взрослею как личность и игрок»

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о переходе в лондонский клуб из «Эвертона» в январе 2018 года.

    «Да, определенно, – ответил Баркли на вопрос, был ли ему нужен этот трансфер. – Я далеко семьи, сам по себе в Лондоне. Я в среде, которая полностью отличается от Ливерпуля. Я скучаю по семье, здесь все абсолютно другое. Так я взрослею как личность и игрок. Это хорошо.

    После перехода я испытывал себя, выигрывал трофеи и прогрессировал как игрок. Я изменился по сравнению с тем, каким был в 18, 19 или 20 лет. Диета стала лучше. Подход к играм стал лучше, я подхожу к ним с правильной подготовкой, я более расслаблен и меньше думаю о разных вещах», – сказал Баркли.

    • В текущем сезоне АПЛ Баркли сыграл в 23 матчах, забил три гола и отдал четыре ассиста.
    • В Лиге Европы он провел восемь матчей и забил два гола.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64334

      Рубик Докоян 34 минуты назад

      Мощный, качественный полузащитник, с хорошим функционалом. В Челси на виду и в сборной Англии.

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