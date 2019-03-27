Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о переходе в лондонский клуб из «Эвертона» в январе 2018 года.

«Да, определенно, – ответил Баркли на вопрос, был ли ему нужен этот трансфер. – Я далеко семьи, сам по себе в Лондоне. Я в среде, которая полностью отличается от Ливерпуля. Я скучаю по семье, здесь все абсолютно другое. Так я взрослею как личность и игрок. Это хорошо.

После перехода я испытывал себя, выигрывал трофеи и прогрессировал как игрок. Я изменился по сравнению с тем, каким был в 18, 19 или 20 лет. Диета стала лучше. Подход к играм стал лучше, я подхожу к ним с правильной подготовкой, я более расслаблен и меньше думаю о разных вещах», – сказал Баркли.