Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Главные новости дня. Погребняка условно дисквалифицировали, «Барселона» просмотрела Промеса

    «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко.

    ФИФА может присудить сборной Украины поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за Мораеса.

    Фанаты «Спартака» раскритиковали перенос матча с «Рубином», назвав это произволом РПЛ и РФС.

    «Барселона» просматривала Промеса на матче Голландия – Германия.

    УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия.

    Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и заплатит 250 тысяч за слова об Ари.

    Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар.

    У Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра.

    Испанский журналист: «Мбаппе в беседе с Зиданом заявил о готовности перейти в «Реал».

    «Спартак» объявил о запуске мобильного оператора.

    Умтити использует парфюм на матчах и ходит в душ с кубком ЧМ, а его статистика – феноменальная

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru