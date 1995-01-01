Главные новости дня. Погребняка условно дисквалифицировали, «Барселона» просмотрела Промеса

«Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко.
ФИФА может присудить сборной Украины поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за Мораеса.
Фанаты «Спартака» раскритиковали перенос матча с «Рубином», назвав это произволом РПЛ и РФС.
«Барселона» просматривала Промеса на матче Голландия – Германия.
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия.
Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и заплатит 250 тысяч за слова об Ари.
Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар.
У Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра.
Испанский журналист: «Мбаппе в беседе с Зиданом заявил о готовности перейти в «Реал».
«Спартак» объявил о запуске мобильного оператора.
Умтити использует парфюм на матчах и ходит в душ с кубком ЧМ, а его статистика – феноменальная