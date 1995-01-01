ФИФА может присудить сборной Украины поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за Мораеса

ФИФА может засчитать сборной Украины технические поражения в матчах первого и второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

По информации Maisfutebol, Украина нарушила правила натурализации нападающего Алуизио Мораеса. Уроженец Бразилии дебютировал за национальную украинскую команду в игре с португальцами и принял участие во встрече с Люксембургом.

В статье 7 устава ФИФА говорится, что игрок может сменить футбольное гражданство, если он родился в этой стране, если его родители родились в этой стране, если его бабушка и дедушка родились в этой стране или если он прожил в этой стране беспрерывно на протяжении пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Мораес не отвечает данным критериям, так как он не провел в Украине беспрерывно пять лет. Форвард приехал в Украину в июне 2012 года, а в феврале 2017 перебрался в китайский «Тяньцзинь Тэда». Таким образом, он жил на территории страны в течение четырех лет и восьми месяцев.

В июне 2017 года Мораес вернулся в Украину, где проживает до сих пор. Таким образом, предположительно, статья 7 устава ФИФА не была выполнена. Если ФИФА это подтвердит, сборной Украины присудят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.