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    ФИФА может присудить сборной Украины поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за Мораеса

    ФИФА может засчитать сборной Украины технические поражения в матчах первого и второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

    По информации Maisfutebol, Украина нарушила правила натурализации нападающего Алуизио Мораеса. Уроженец Бразилии дебютировал за национальную украинскую команду в игре с португальцами и принял участие во встрече с Люксембургом.

    В статье 7 устава ФИФА говорится, что игрок может сменить футбольное гражданство, если он родился в этой стране, если его родители родились в этой стране, если его бабушка и дедушка родились в этой стране или если он прожил в этой стране беспрерывно на протяжении пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

    Мораес не отвечает данным критериям, так как он не провел в Украине беспрерывно пять лет. Форвард приехал в Украину в июне 2012 года, а в феврале 2017 перебрался в китайский «Тяньцзинь Тэда». Таким образом, он жил на территории страны в течение четырех лет и восьми месяцев.

    В июне 2017 года Мораес вернулся в Украину, где проживает до сих пор. Таким образом, предположительно, статья 7 устава ФИФА не была выполнена. Если ФИФА это подтвердит, сборной Украины присудят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

    Источник: Maisfutebol

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3772

      84aivengo 3 минуты назад

      закон для всех един....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3772

      84aivengo 4 минуты назад

      я пристально буду следить за этими событиями....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +336

      19831170 9 минут назад

      Вот я конечно против таких действий,обидно будет им,но к сраным хохлам после всей необоснованной желчи в нашу сторону испытывать чувство сострадания не могу. Желаю,что бы всё подтвердилось и буду рад этому несказанно.

      2
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      Рейтинг: +6021

      parevg 10 минут назад

      А нам что с того??????????
      Они не из нашей группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1136

      x-x-x-x-x 27 минут назад

      нашли за что цепляться. там пару месяцев не достает и не повод палки ставить. но жалки те кто их ставить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1320

      Ubuntu 28 минут назад

      Надеюсь не присудят. Ведь если сложить, то в сумме пять лет получится. Результаты должны зарабатываться на поле, а не 6а бумагах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2443

      Добрый Бобер 50 минут назад

      Ну Путин... Вон чё творит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +769

      mig28 53 минуты назад

      да вытащат их...отмажут как и с поражением от мальты (мол он не официальный)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Drezden85 1 час назад

      Где новость, что в этом Россия виновата в преддверии выборов Вукраине?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7348

      DeStar 1 час назад

      вот как бывает

      0
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