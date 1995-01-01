Испанский журналист: «Мбаппе в беседе с Зиданом заявил о готовности перейти в «Реал»

Все идет к этому ,теперь надо ждать вопросов от ПСЖ.
Испанский журналист, основатель газеты OK Diario Эдуардо Инда заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обсуждал с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом свой трансфер в мадридский клуб.
«Зидан разговаривал с Мбаппе, и в личной беседе футболист заявил о готовности перейти в «Реал». Он намерен попросить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи отпустить его. Ситуация сложная, но игрок может сам инициировать трансфер. Два года назад он уже собирался приехать в Мадрид. В сделку могут быть включены два игрока «Реала» – Иско и Хамес Родригес. Мбаппе будет получать в «Реале» около 40 миллионов евро», – сказал Инда.
- «Реал» готов предложить за Мбаппе 280 миллионов евро.
- Контракт 20-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.