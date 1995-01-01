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    Испанский журналист: «Мбаппе в беседе с Зиданом заявил о готовности перейти в «Реал»

    Испанский журналист, основатель газеты OK Diario Эдуардо Инда заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обсуждал с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом свой трансфер в мадридский клуб.

    «Зидан разговаривал с Мбаппе, и в личной беседе футболист заявил о готовности перейти в «Реал». Он намерен попросить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи отпустить его. Ситуация сложная, но игрок может сам инициировать трансфер. Два года назад он уже собирался приехать в Мадрид. В сделку могут быть включены два игрока «Реала» – Иско и Хамес Родригес. Мбаппе будет получать в «Реале» около 40 миллионов евро», – сказал Инда.

    • «Реал» готов предложить за Мбаппе 280 миллионов евро.
    • Контракт 20-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: OK Diario

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61668

      zigbert 15 минут назад

      Все идет к этому ,теперь надо ждать вопросов от ПСЖ.

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      Рейтинг: +663

      САНЁК17 16 минут назад

      И правильно сделает если перейдет,парню надо завоевать титулы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +64046

      Рубик Докоян 24 минуты назад

      Вполне реальная сделка. ПСЖ надо выходить из финансового капкана по ФФП. Они также по ходу укрепляются к следующему сезону и ещё тут могут приобрести качественных и мастеровитых игроков. А Реал получит игрока, вокруг которого Зидан может строить клуб будущего.

      2
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      Рейтинг: +7358

      DeStar 26 минут назад

      сколько получать в реале?) около 40 млн?) ппппццц))))) что будет через года 4, 100 лямов вгод?)

      0
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      Рейтинг: +21

      roshka_1981 31 минуту назад

      Думаю Мбаппе реально сможет восполнить то пустое место которое образовалось после ухода Роналду в Юве.
      Пожелаю ему удачи в этом !

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      Рейтинг: +7358

      DeStar > roshka_1981 16 минут назад

      это да . учитывая его возраст цена не такая уж страшная. Он может 10+ лет отыграть на высоком уровне. Так что 280 за 10 + лет игры, куда лучше смотрятся чем 100 лямов за азара, года на 2-3.

      1
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      Рейтинг: +27

      YRIY NAPOLEON 32 минуты назад

      Круто!

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