Испанский журналист: «Мбаппе в беседе с Зиданом заявил о готовности перейти в «Реал»

Испанский журналист, основатель газеты OK Diario Эдуардо Инда заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обсуждал с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом свой трансфер в мадридский клуб.

«Зидан разговаривал с Мбаппе, и в личной беседе футболист заявил о готовности перейти в «Реал». Он намерен попросить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи отпустить его. Ситуация сложная, но игрок может сам инициировать трансфер. Два года назад он уже собирался приехать в Мадрид. В сделку могут быть включены два игрока «Реала» – Иско и Хамес Родригес. Мбаппе будет получать в «Реале» около 40 миллионов евро», – сказал Инда.