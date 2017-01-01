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    France Football: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 280 миллионов

    «Реал» намерен заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации France Football, испанский клуб готовит предложение в размере 280 миллионов евро за 20-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что француз – главная цель мадридцев в летнее трансферное окно.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 135 миллионов.
    • В этом сезоне форвард провел за парижан 35 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Контракт игрока рассчитан до июля 2022 года.

    Моуринью: «Если кто-то хочет попытаться купить Мбаппе, удачи!»

    Источник: France Football

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +438

      Genz 1 минуту назад

      Да, хоть, 380 единиц денег. Его не продадут ПСЖ ради денег. Спонсоры настолько богаты, что им не нужны деньги ради денег. Они наслаждаются зрелищем в свободное от зарабатывания время. Чудные в Реале.

      0
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      Рейтинг: +3741

      84aivengo 14 минут назад

      все юристы клубов ищут лазейки в обход ффп... в реале точно в этом плане работают...

      0
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      Рейтинг: +329

      FENIX-SL 27 минут назад

      ну наконец то дошло
      а глупцы потом будут орать
      280 ЛЯМОВ
      РЕАЛ КАК ВСЕГДА
      позабыв только как Реал за сотку Роналду взял когда то..и сколько от этого поимел

      0
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      Рейтинг: +1318

      koli4ka 29 минут назад

      Я.извиняюсь,а что только Реал намерен заполучить,больше соискателей не найдется на французского вундеркинда,или деньги только у дядюшки Переца водятся???

      1
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      Рейтинг: +150

      jengais 56 минут назад

      Думаю они и больше готовы заплатить

      2
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      Рейтинг: +1037

      Бомбардиръ 57 минут назад

      Зенит Санкт-Петербург стоимостью в 166,30 Млн € и ЦСКА Москва стоимостью в 135,45 Млн € равны этому негритёнку по цене. Просто ужас...

      2
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      Рейтинг: +329

      FENIX-SL > Бомбардиръ 26 минут назад

      именно так надо его называть да?
      свинота

      0
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      Рейтинг: +1765

      Dgad 1 час назад

      Надо забирать парня в Реал, Зидан в этом думаю поможет.

      3
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      Рейтинг: +7338

      DeStar 1 час назад

      он же псж за 180 перешел. А че пишут 135.

      1
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      Рейтинг: +63786

      Рубик Докоян > DeStar 59 минут назад

      Там химичили, чтобы обойти ФФП. Покупали за 145 млн. евро, а 35 млн. евро в качестве бонусов ПСЖ будет обязан заплатить.

      4
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      Рейтинг: +7338

      DeStar > Рубик Докоян 25 минут назад

      ну может, а я помню аренду с правом выкупа в след сезоне за 180 лямов.

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