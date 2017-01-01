France Football: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 280 миллионов

«Реал» намерен заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации France Football, испанский клуб готовит предложение в размере 280 миллионов евро за 20-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что француз – главная цель мадридцев в летнее трансферное окно.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 135 миллионов.

В этом сезоне форвард провел за парижан 35 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.

Контракт игрока рассчитан до июля 2022 года.

Моуринью: «Если кто-то хочет попытаться купить Мбаппе, удачи!»