France Football: «Реал» готов заплатить за Мбаппе 280 миллионов

Да, хоть, 380 единиц денег. Его не продадут ПСЖ ради денег. Спонсоры настолько богаты, что им не нужны деньги ради денег. Они наслаждаются зрелищем в свободное от зарабатывания время. Чудные в Реале.
«Реал» намерен заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации France Football, испанский клуб готовит предложение в размере 280 миллионов евро за 20-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что француз – главная цель мадридцев в летнее трансферное окно.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 135 миллионов.
- В этом сезоне форвард провел за парижан 35 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Контракт игрока рассчитан до июля 2022 года.
Моуринью: «Если кто-то хочет попытаться купить Мбаппе, удачи!»