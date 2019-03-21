AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может по окончании сезона перейти в «Реал», сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.

«Реал» хочет воспользоваться тем, что 20-летний футболист недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Кроме того, между Мбаппе и парижским клубом есть разногласия после того, как осенью игрока оштрафовали на 180 тысяч евро за опоздание на собрание перед матчем с «Марселем».