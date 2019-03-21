AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

Пока не поздно надо уводить его у ПСЖ, с ПСЖ он ничего не выиграет все равно кроме чемпионата франции
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может по окончании сезона перейти в «Реал», сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
«Реал» хочет воспользоваться тем, что 20-летний футболист недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Кроме того, между Мбаппе и парижским клубом есть разногласия после того, как осенью игрока оштрафовали на 180 тысяч евро за опоздание на собрание перед матчем с «Марселем».
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 200 миллионов евро.