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    AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может по окончании сезона перейти в «Реал», сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.

    «Реал» хочет воспользоваться тем, что 20-летний футболист недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    Кроме того, между Мбаппе и парижским клубом есть разногласия после того, как осенью игрока оштрафовали на 180 тысяч евро за опоздание на собрание перед матчем с «Марселем».

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 200 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1758

      Dgad 3 минуты назад

      Пока не поздно надо уводить его у ПСЖ, с ПСЖ он ничего не выиграет все равно кроме чемпионата франции

      0
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      Рейтинг: +44

      alexproff 4 минуты назад

      Дырку от бублика , заломят больше чем за Неймара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7320

      DeStar 8 минут назад

      было бы здорово.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13636

      portero 23 минуты назад

      если уведут у шейхов , это усилит Реал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Glebson 24 минуты назад

      Кто бы сомневался =)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13636

      portero > Glebson 21 минуту назад

      самый командный игрок, пашет просто супер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60940

      zigbert 33 минуты назад

      Мбаппе конечно будет не против.

      3
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      Рейтинг: +13

      Реал уе не тот. 1 час назад

      Практически уверен что Мбаппе будет в реале,ведь там сам Зинедин Зидан.А ему Килиан врядли сможет отказать,да вообще зидану мало кто может отказать.

      4
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      Рейтинг: +13636

      portero > Реал уе не тот. 22 минуты назад

      Зидан молодец, четко поставил задачу руководству

      2
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      Рейтинг: +63188

      Рубик Докоян 1 час назад

      Ну а в кого ещё целиться ?... Самый молодой и талантливый, быстрый и забивной.

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