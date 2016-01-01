Моуринью: «Если кто-то хочет попытаться купить Мбаппе, удачи!»

Обычный игрок, ничего выдающегося не показал. Пока быстр, потому что молод, и его не ломали, как Месси бесконечно и каждый год. Вот когда он отпашет 15 лет подряд, только тогда можно что то говорить, а пока что молодость и всё. Кто хочет купить - это бабки на ветер. МЫ таким уже видели, тот же Умтити, Дембеле, они все из одной серии, как только сломают, а искалечат обязательно, такие нравы, вот и будет лавку протирать рядом с Неймаром, он тоже из этой когорты гениальных. Игрок должен быть стабильным, и выходить после травм и повторять шедевры. Такой только один - Лео Месси.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом мира. По мнению специалиста, ни один клуб не сможет позволить себе приобретение француза.
«Я не говорю, что сейчас Килиан лучший игрок в мире. Но, на мой взгляд, сегодня он имеет самую значительную рыночную стоимость.
Если бы я был менеджером в клубе, я бы даже не думал о Килиане Мбаппе, потому что его невозможно приобрести, он недоступен. Если кто-то хочет попытаться купить его, удачи!» – сказал Моуринью.
- В этом сезоне 20-летний футболист провел за парижан 35 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В настоящее время Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 200 миллионов.