Моуринью: «Если кто-то хочет попытаться купить Мбаппе, удачи!»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом мира. По мнению специалиста, ни один клуб не сможет позволить себе приобретение француза.

«Я не говорю, что сейчас Килиан лучший игрок в мире. Но, на мой взгляд, сегодня он имеет самую значительную рыночную стоимость.

Если бы я был менеджером в клубе, я бы даже не думал о Килиане Мбаппе, потому что его невозможно приобрести, он недоступен. Если кто-то хочет попытаться купить его, удачи!» – сказал Моуринью.