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    «Ювентус»: у Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра

    «Ювентус» опубликовал диагноз нападающего Криштиану Роналду.

    34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 ПортугалияСербия (1:1).

    Медицинское обследование выявило у форварда незначительную травму мышц-сгибателей правого бедра. Клуб будет контролировать состояние игрока и проводить новые осмотры, чтобы определить сроки его возвращения на поле.

    • Ранее Роналду заявил, что его восстановление займет две недели.
    • В этом сезоне португалец провел за «Ювентус» 36 игр, записав в свой актив 24 мяча и 12 голевых передач.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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