«Ювентус»: у Роналду незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра

«Ювентус» опубликовал диагноз нападающего Криштиану Роналду.

34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 Португалия – Сербия (1:1).

Медицинское обследование выявило у форварда незначительную травму мышц-сгибателей правого бедра. Клуб будет контролировать состояние игрока и проводить новые осмотры, чтобы определить сроки его возвращения на поле.