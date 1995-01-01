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    Роналду – о травме: «Я прекрасно знаю свое тело. Без проблем вернусь через пару недель»

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не беспокоится по поводу травмы подколенного сухожилия.

    34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Сербией (1:1). Форвард был заменен на 30-й минуте.

    «Я не беспокоюсь, потому что прекрасно знаю свое тело. Такое случается, это футбол. Кто здесь не рискует?

    Я спокоен, потому что знаю, что без проблем вернусь на поле через пару недель», – сказал Роналду.

    • 10 апреля «Ювентус» встретится с «Аяксом» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • В этом сезоне Роналду провел за туринцев 36 игр, записав в свой актив 24 мяча и 12 голевых передач.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +438

      Genz 34 минуты назад

      Для Роналду доктора используют в подобных травмах стволовые клетки. Стоит такое лечение очень дорого. Если кому лечиться 3 месяца, то для Роналду 2 недели

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