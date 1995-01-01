Роналду – о травме: «Я прекрасно знаю свое тело. Без проблем вернусь через пару недель»

Для Роналду доктора используют в подобных травмах стволовые клетки. Стоит такое лечение очень дорого. Если кому лечиться 3 месяца, то для Роналду 2 недели
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не беспокоится по поводу травмы подколенного сухожилия.
34-летний футболист получил повреждение в понедельник в матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Сербией (1:1). Форвард был заменен на 30-й минуте.
«Я не беспокоюсь, потому что прекрасно знаю свое тело. Такое случается, это футбол. Кто здесь не рискует?
Я спокоен, потому что знаю, что без проблем вернусь на поле через пару недель», – сказал Роналду.
- 10 апреля «Ювентус» встретится с «Аяксом» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.
- В этом сезоне Роналду провел за туринцев 36 игр, записав в свой актив 24 мяча и 12 голевых передач.