Фанаты «Спартака» раскритиковали перенос матча с «Рубином», назвав это произволом РПЛ и РФС

Фанатская группировка «Спартака» «Ультра» выступила с критикой в адрес РПЛ и РФС за-за переноса матча 26-го тура с «Рубином» с 28 апреля (воскресенье) на 29-е. Болельщики красно-белых обвинили футбольные власти страны в недобросовестном выполнении своих обязанностей.

«В очередной раз мы с вами сталкиваемся с уже традиционным преступлением против интереса болельщиков к футболу: матч между «Спартаком» и «Рубином» перенесен на вечер понедельника!

Переносы игр уже вошли в традицию нашего чемпионата. Выражение «сначала делаем, а потом думаем» точно описывает произвол со стороны отечественных футбольных функционеров, участвующих в составлении футбольного календаря.

Со всех сторон, буквально после каждого второго тура средства массовой информации списывают недоработки со стороны организаторов матчей на действия активных болельщиков, аргументируя это тем, что фанаты мешают просмотру футбольных матчей на стадионе миролюбивым поклонникам игры миллионов, создают преграды семейным походам на футбол и многими другими надуманными аргументами. Переносы игр также зачастую преподносятся как необходимые с точки зрения обеспечения безопасности зрителей.

Но у нас создается впечатление, что никто из организаторов чемпионата России по футболу никогда не задумывается о комфорте зрителей и об интересах зрителя в вопросах планирования своего семейного досуга. Не пора бы спуститься вам, господа, с небес на землю или хотя бы в московский метрополитен, проехавшись в час пик в направлении нашей арены в будний день вечером, попутно решая вопросы бытового характера своей семьи? Или, может быть, вы думаете, что у нас в стране все такие бездельники, как вы, и у каждого есть возможность на пару часов пораньше свалить со своего рабочего места, чтобы успеть на матч любимой команды? Каким образом вы собираетесь создавать условия для досуга на футбольных аренах семьям, если начало встречи не позволяет даже пройти на сектор заблаговременно (подробности прохода на стадион мы опускаем)?

Кроме этого, в очередной раз вы плюете на тех людей, кто едет поддерживать свой клуб в другие города! Тысячи людей, опираясь на составленный и опубликованный вами календарь соревнований, планируют поездки по всей стране, оплачивая авиабилеты и отели. И все эти люди, все мы, болельщики, вынуждены вновь и вновь попадать на деньги из-за вашего халатного отношения к своей работе! Матчи в будние дни и вовсе вынуждают истинных любителей футбола брать несколько выходных на работе, чтобы поспевать за вашим идиотским расписанием!

Да, 28 апреля православный праздник – Пасха, который, возможно, требует усилений МВД в местах торжеств! Но что, вы об этом узнали только вчера? Календарь празднования Пасхи в 2019 году был известен еще много лет назад и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предусмотреть на этот день один футбольный матч в Москве, а не два и более! Но для этого нужно просто добросовестно относиться к своей работе и действительно переживать за развитие нашего футбола, а не думать только о том, как продвинуть очередную систему безопасности и спилить на этом проекте очередные миллионы в свой карман.

Вы из раза в раз в ответ на наши эмоции на трибунах пытаетесь заниматься нравоучением, прикрываете свои провалы опытом «старушки Англии» и «цивилизованной Европы». Вы машете у всех перед носом ещe не запущенным вами Fan ID и системами видеослежения за действиями активных фанатов, по традиции забывая одну из самых главных особенностей работы зарубежных коллег: календарь, где отсутствуют или сведены на минимум матчи в будние дни, который составляется в начале сезона и не претерпевает изменений до его окончания!

Пора начинать уже думать головой, ведь футбол, в первую очередь, для зрителей!» – говорится в сообщении на странице «Ультра» в социальной сети «Вконтакте».

По текстом сообщения фанаты прикрепили рисунок с надписью: «РФС – мафия».