Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    OKdiario: «Барселона» просматривала Промеса на матче Голландия – Германия

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес находится в сфере интересов «Барселоны».

    Как сообщает OKdiario, представители каталонцев просматривали 27-летнего футболиста на матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 ГолландияГермания.

    По информации источника, главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде импонирует универсальность игрока, который может действовать не только по всему фронту атаки, но и на позиции левого защитника.

    • Промес перебрался в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне голландец провел за испанский клуб 41 встречу, забил два гола и сделал девять результативных передач.
    • Сумма отступных за полузащитника – 150 миллионов евро.

    Источник: Okdiario

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      yarik1_78 7 минут назад

      У Барсы что,с обслуживающим персоналом проблемы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +538

      SarJr 15 минут назад

      Боже, ну зачем барсе промес? Если бы барса в рпл играла, тогда ладно. Но европейский уровень, а особенно уровень барсы он же не тянет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru