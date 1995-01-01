OKdiario: «Барселона» просматривала Промеса на матче Голландия – Германия

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес находится в сфере интересов «Барселоны».

Как сообщает OKdiario, представители каталонцев просматривали 27-летнего футболиста на матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 Голландия – Германия.

По информации источника, главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде импонирует универсальность игрока, который может действовать не только по всему фронту атаки, но и на позиции левого защитника.