OKdiario: «Барселона» просматривала Промеса на матче Голландия – Германия

У Барсы что,с обслуживающим персоналом проблемы?
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес находится в сфере интересов «Барселоны».
Как сообщает OKdiario, представители каталонцев просматривали 27-летнего футболиста на матче второго тура отборочного раунда к Евро-2020 Голландия – Германия.
По информации источника, главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде импонирует универсальность игрока, который может действовать не только по всему фронту атаки, но и на позиции левого защитника.
- Промес перебрался в «Севилью» из «Спартака» в августе 2018 года за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне голландец провел за испанский клуб 41 встречу, забил два гола и сделал девять результативных передач.
- Сумма отступных за полузащитника – 150 миллионов евро.