Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и заплатит 250 тысяч за слова об Ари

Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС по поводу высказывания нападающего «Урала» Павла Погребняка в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Ари.

Ранее Погребняк назвал смешным, что за российскую национальную команду выступают темнокожие футболисты [Ари получил гражданство РФ в марте 2018 года и провел две встречи в составе россиян].

Игрок екатеринбургского клуба получил условную дисквалификацию до конца этого сезона. Также он заплатит денежный штраф в размере 250 тысяч рублей.

«Применить в Погребняку санкцию в виде штрафа в 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-18/19 во всех турнирах под эгидой РФС. Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет. После трех дней решение вступает в силу. Сам он не изъявлял желание подавать апелляцию», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.