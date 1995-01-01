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    Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и заплатит 250 тысяч за слова об Ари

    Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС по поводу высказывания нападающего «Урала» Павла Погребняка в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Ари.

    Ранее Погребняк назвал смешным, что за российскую национальную команду выступают темнокожие футболисты [Ари получил гражданство РФ в марте 2018 года и провел две встречи в составе россиян].

    Игрок екатеринбургского клуба получил условную дисквалификацию до конца этого сезона. Также он заплатит денежный штраф в размере 250 тысяч рублей.

    «Применить в Погребняку санкцию в виде штрафа в 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-18/19 во всех турнирах под эгидой РФС. Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет. После трех дней решение вступает в силу. Сам он не изъявлял желание подавать апелляцию», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии26
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      Рейтинг: +625

      Нас Много 8 минут назад

      Это ещё один урок для тех, кто предпочитает 3.14здеть, а не играть...

      0
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      Рейтинг: +118

      Киркинитидец 9 минут назад

      у нас после войны боялись слов- еврей или татарин... татары выселенцы а евреи беженцы! фраза он еврей произносилась шопотом и тут же оглядывались. дожился теперь и слово негр не можно произносить.на очереди хохлы - пордон украинцы!

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      Рейтинг: +1232

      ivan-football-fan 13 минут назад

      "...условно дисквалифицирован...".. УСЛОВННО И ЗАПЛАТИТ!)))

      0
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      Рейтинг: +2677

      Старикан 29 минут назад

      Проблема высосанная из пальца!

      1
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      Рейтинг: +2322

      yorgenbarenz 30 минут назад

      Паше надо было,сначала, податься в депутаты.Почему? Читайте дальше.Сенатор Л.Б.Нарусова в твиттере:..."Приходит время,когда русское ,тупое быдло будут уничтожать эшелонами,благодаря Путину".(орфография сохранена.)Её дочь(кандидат в президенты) Ксения Собчак:"Люблю евреев,потому что все русские-быдло !".(орфография сохранена).Паша-русский,поэтому не имеет права поднимать голос в своей стране.Хорошо ещё,ничего не сказал оскорбительного в адрес негров. 282 !

      2
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      Рейтинг: +3785

      84aivengo 35 минут назад

      в настоящее время некоторое количество населения планеты расслабилось... и забыло их прошлое )))

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      Рейтинг: +3207

      Владислав Vlad 56 минут назад

      Недавно по ТВ сравнили две картинки - на одной стоит негр, а в руке у него отрезанная голова белого. Эту картинку признали простым показом убийства. А вот на второй картинке - белый держал отрезанную голову негра - эту картинку признали расизмом.
      Вот и думайте, защитнички "непонятно чего", скоро вы и защитить свою жену не сможете от негра - пойдёте по статье расизм.

      5
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      Рейтинг: +5099

      silver29 > Владислав Vlad 52 минуты назад

      Ты видимо с первого раза не понимаешь. Повтори слова Погребняка публично под своим настоящим именем и потом нам расскажешь на сколько влетишь. Ты ведь только под ником теоретически рассуждаешь про расизм (((.

      1
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      Рейтинг: +3207

      Владислав Vlad > silver29 39 минут назад

      Ты мне угрожаешь, что ли?
      Я считаю, что то, что сказал Погреб - не расизм.
      Ты и это считаешь расизмом?
      Вон Шава тоже сказал, что не считает, что Погреб сказал что-то расистское - чёт его не загребли.
      Да, и я здесь, как и везде под своим именем. И если бы кто-то захотел меня вычислить, то уже бы вычислил за мои мысли. Но, никого не вижу на горизонте.)))
      Кстати, недавно обсуждал со знакомыми представителями закона это происшествие с Погребом. Они тоже считают, что расизмом здесь и не пахнет.
      Расизм ищете вы, антирасисты. Именно ищите, т.к. вам хочется, что бы расизм существовал.

      3
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      Рейтинг: +118

      Киркинитидец > Владислав Vlad 6 минут назад

      надо выдумать новое название кожи человека смуглого- серобуромалиновый...

      0
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      Рейтинг: +16707

      афоня72 56 минут назад

      Человек озвучил своё мнение, но забыл, что ему вслух нельзя ничего произносить.

      2
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      Рейтинг: +3663

      ilichkadr 1 час назад

      Видать у комитета по этике с деньгами туго!? Что-то не нашел сей комитет в КоАПе.

      3
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      Рейтинг: +3199

      APchelov 1 час назад

      Пашу штрафами не напугаешь. Не удивлюсь, если он ещё в суд подаст на тех, кто решил его штрафануть

      4
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      Рейтинг: +5099

      silver29 > APchelov 50 минут назад

      Ты не всю статью осилил. "Сам он не изъявлял желание подавать апелляцию». Может ты за него подашь ?

      0
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      Рейтинг: +3199

      APchelov > silver29 47 минут назад

      Иск и аппеляция - разные вещи

      0
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      Рейтинг: +5099

      silver29 > APchelov 42 минуты назад

      Ну и где в статье про встречный иск ? Паша приклеил язык к пятой точке, если денег много по судам шляться пусть приходит.

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