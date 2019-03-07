Моуринью сыграл в футбол с сыном

Бывший тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сыграл в футбол со своим сыном Жозе Мари-младшим.

Встреча проходила в формате пять на пять на маленьких воротах и с меняющимися вратарями. Отец и сын Моуринью играли за одну команду.

«Я всегда любил играть с папой, это замечательно. Чтобы набраться опыта, мы постоянно играли во время отдыха: на пляже, где угодно. Я люблю с ним играть», – сказал Жозе Мари-младший.

«Конечно мне понравилось с ним играть. Я с ним играю с детства. Сейчас не так часто, потому что я он уже молодой мужчина. Теперь он играет со своими друзьями в школе, в следующем году будет в университете.

Я по нему очень скучаю. Так что я рад каждой секунде, которую могу с ним провести. И надо сказать, что играет он хорошо. Кто играет лучше? Он играет лучше меня. Конечно, он играет лучше», – отметил Моуринью-старший.