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    Моуринью сыграл в футбол с сыном

    Бывший тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сыграл в футбол со своим сыном Жозе Мари-младшим.

    Встреча проходила в формате пять на пять на маленьких воротах и с меняющимися вратарями. Отец и сын Моуринью играли за одну команду.

    «Я всегда любил играть с папой, это замечательно. Чтобы набраться опыта, мы постоянно играли во время отдыха: на пляже, где угодно. Я люблю с ним играть», – сказал Жозе Мари-младший.

    «Конечно мне понравилось с ним играть. Я с ним играю с детства. Сейчас не так часто, потому что я он уже молодой мужчина. Теперь он играет со своими друзьями в школе, в следующем году будет в университете.

    Я по нему очень скучаю. Так что я рад каждой секунде, которую могу с ним провести. И надо сказать, что играет он хорошо. Кто играет лучше? Он играет лучше меня. Конечно, он играет лучше», – отметил Моуринью-старший.

    Источник: RT

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    07.03.2019 12:33
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