Главные новости дня. «Локомотив» и «Арсенал» вышли в 1/2 Кубка России, Игнатьев не поможет «Краснодару» в Валенсии

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России. «Арсенал» – тоже.

Игнатьев не сыграет за «Краснодар» с «Валенсией».

КДК не отменил желтую карточку Денисову.

Кафанов присоединится к тренерскому штабу «Ростова».

Аршавин стал лучшим российским игроком в ЛЧ по результатам опроса испанского телеканала.

Покеттино оштрафован и дисквалифицирован за инцидент в матче с «Бернли».

Винисиус пропустит два месяца из-за травмы голеностопа.

В «Баварии» раскритиковали Лева за несвоевременное решение по невызову в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга.

«Барселона» приняла решение по де Лигту после разгрома «Реала» «Аяксом».

Финт Тадича в матче с «Реалом» признан УЕФА моментом дня в ЛЧ.

Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон