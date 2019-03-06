Главные новости дня. «Локомотив» и «Арсенал» вышли в 1/2 Кубка России, Игнатьев не поможет «Краснодару» в Валенсии

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России. «Арсенал» – тоже.
Игнатьев не сыграет за «Краснодар» с «Валенсией».
КДК не отменил желтую карточку Денисову.
Кафанов присоединится к тренерскому штабу «Ростова».
Аршавин стал лучшим российским игроком в ЛЧ по результатам опроса испанского телеканала.
Покеттино оштрафован и дисквалифицирован за инцидент в матче с «Бернли».
Винисиус пропустит два месяца из-за травмы голеностопа.
В «Баварии» раскритиковали Лева за несвоевременное решение по невызову в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга.
«Барселона» приняла решение по де Лигту после разгрома «Реала» «Аяксом».
Финт Тадича в матче с «Реалом» признан УЕФА моментом дня в ЛЧ.
Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон