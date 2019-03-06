Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Локомотив» и «Арсенал» вышли в 1/2 Кубка России, Игнатьев не поможет «Краснодару» в Валенсии

    «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России. «Арсенал» – тоже.

    Игнатьев не сыграет за «Краснодар» с «Валенсией».

    КДК не отменил желтую карточку Денисову.

    Кафанов присоединится к тренерскому штабу «Ростова».

    Аршавин стал лучшим российским игроком в ЛЧ по результатам опроса испанского телеканала.

    Покеттино оштрафован и дисквалифицирован за инцидент в матче с «Бернли».

    Винисиус пропустит два месяца из-за травмы голеностопа.

    В «Баварии» раскритиковали Лева за несвоевременное решение по невызову в сборную Германии Мюллера, Хуммельса и Боатенга.

    «Барселона» приняла решение по де Лигту после разгрома «Реала» «Аяксом».

    Финт Тадича в матче с «Реалом» признан УЕФА моментом дня в ЛЧ.

    Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2019 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11