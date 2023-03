УЕФА признал финт Тадича в матче с «Реалом» моментом дня в Лиге чемпионов

«Аякс» вчера переиграл «Реал» на его поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 18-й минуте нападающий Давид Нерес удвоил преимущество амстердамцев. Ассистировал ему в том эпизоде полузащитник Душан Тадич.

Перед тем, как сделать голевой пас, серб исполнил «финт Зидана», обыграв хавбека мадридцев Каземиро. Данное действие Тадича УЕФА признал моментом дня в ЛЧ.

OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić #UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF