Винисиус выбыл на два месяца. У форварда разрыв связок голеностопа

«Реал» в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Винисиуса Жуниора.

Бразилец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). По результатам медицинского обследования у 18-летнего футболиста выявлен разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.