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    Винисиус выбыл на два месяца. У форварда разрыв связок голеностопа

    «Реал» в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Винисиуса Жуниора.

    Бразилец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). По результатам медицинского обследования у 18-летнего футболиста выявлен разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.

    • По информации СМИ, Винисиус вернется на поле примерно через два месяца.
    • В этом сезоне форвард провел за «Реал» 28 матчей, забил три гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    06.03.2019 16:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 марта 2019, 14:20

      Винисиус слабый форвард !....А . вообще сейчас у Реала разрыв связок голеностопа.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 марта 2019, 19:54

      Вот как такой бред можно писать в спортивном СМИ и даже не задумываться над текстом!? Коллеги, кто не понимает что такое разрыв связок, тех прошу пройти лекбез по анатомии и спорт медицине. После разрыва связок невозможно выйти на поле через 2 месяца!!! Если речь идет о надрыве, то это уже другая история и тут возможны варианты. Главное! - не передавайте данную хрень другим в таком контексте.

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 6 марта 2019, 19:09

      как мы уже убедились, без кристины реал ничто, но может хоть что то показывать через винисиуса. вчера мы увидели, что еще и без винисиуса, реал вообще ни на что не способен. кошмар продолжается

      3
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      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 18:58

      Скорость и выносливость у него отличная,но реализация хуже моей),если он прибавит в этом компоненте то вырастет в топа

      3
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      Рейтинг: +748

      99-й 6 марта 2019, 18:01

      Порвали-то вчера весь реал...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 17:50

      Парень реально хорош: скорость, дриблинг есть, а в остальных игровых компонентах прибавит со зрелостью. Здоровья и успешного восстановления.

      4
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 марта 2019, 17:33

      Сейчас у реала все шансы не попасть в лигу чемпионов на следуйщий сезон

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > SuperPAV9 6 марта 2019, 19:13

      не думаю. сева слишком непостоянная и нестабильная. валенсия утонула в ничьих. хетафе и алавес -- открытия, но щас к концу могут просто сдуться и на усталости упасть. а вот в топ2 пробиться реалу будет нереально имхо

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > SuperPAV9 6 марта 2019, 19:30

      в англии реал с такой игрой бы хорошо если справлялся с борьбой за выживание. ну максимум был бы ни на что не претендующим середняком, это есть такое. но испания это ж не англия)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 7 марта 2019, 13:03

      ага, обожаю таких как ты. Только жаль, что топы англии сосут даже у середняков испании. А то все кричат ,если бы да кабы и прочее. Факты есть факты, английские клубы, как мю, пока вылетают даже от севильи. То что в англии между клубами конкуренция не слабая. это не значит, что эти клубы становятся самими сильными) реал даже на таком дно уровне играет не хуже нынешнего арсенала, челси и того же ттх. Не говорят уже о середняках апл. Не спорю, что апл крута и все такое. Но хватит уже кричать про то, что в апл бы любой другой клуб был бы на дне. Ничего подобного . Та же барса выигрывала бы 3 из 5 апл я уверен, а то и 4.

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > DeStar 7 марта 2019, 13:37

      В Англии конкуренция большая. И поэтому нужна стабильность и выносливость. Опять же у той же ленивой барсы частенько бывают матчи, где они никакие просто и нужна ротация. Плюс, понятие "сильный" очень относительное. На это можно смотреть с разных сторон : вот как вы на личные матчи ( типо что топы Англии дуют середнякам Испании), но можно же и на длительной дистанции, и по истории, и тд. Но каждый из этих методов смотрит на разные качества : в личных матчах это подготовка и настрой, на дистанции это стабильность форма и травмы и тд. Поэтому в разных направлениях разные команды сильные. Да, испанцы лучше подготовлены к отдельным матчам типо лч. Но вот как бы они смотрелись на дистанции это неизвестно

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 7 марта 2019, 14:22

      ну блин. ты сам тут говоришь - с какой стороны посмотреть, а выше говорил что " а уж в англии с такой борьбой" и все такое. Т.е ты говоришь о мега сложности чемпионата Англии, в котором клубы других стран боролись бы за выживание или были середняками если они даже в своих чемпах идут в лидерах. Конечно, чемпионаты сравнить невозможно, но достаточно сравнить лидеров между собой ,я сам 100 из 100 раз предпочту сказать, что арсенал и челси сильнее атм или севильи, потому что англия история. и клубы с моего дества сильны и знакомы. Но практика показывает что топы испании не слабее топов англии, а скорее сильнее. Но все-равно выше ты обосрал чемп испании, а сейчас идешь на попятную. И не понялтвои последние 2 предложения. Будто испании у себя на дистанции не играют. ЛЕ и ЛЧ своего рода тоже дистанция, но иная, да и по настрою и по другим моментам. Только и там и там испанцы лидируют.
      Не защищаю испанию ,мне не нравится. скучно, апл круче. Но конкуренция там у клубов выше скорее не из-за того, что все клубы супер крутые, даже середняки. А может это наоборот, топы настолько не крутые, что их могут середняки выносить? англия давно не выстреливает с другими клубами, разве что ливерпуль до финала дошел, и это лет за 5-6 результат такой один. а срок не малый.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 17:26

      Здоровья. Жаль пропустит самое замечательное время - ни на что не претендующий Реал! Можно было бы поиграть в свое удовольствие...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 16:48

      Здоровья

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