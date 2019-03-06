Винисиус выбыл на два месяца. У форварда разрыв связок голеностопа

Винисиус слабый форвард !....А . вообще сейчас у Реала разрыв связок голеностопа.
«Реал» в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Винисиуса Жуниора.
Бразилец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). По результатам медицинского обследования у 18-летнего футболиста выявлен разрыв связок голеностопного сустава правой ноги.
- По информации СМИ, Винисиус вернется на поле примерно через два месяца.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 28 матчей, забил три гола и сделал 12 результативных передач.