«Барселона» после игры «Реал» – «Аякс» убедилась в необходимости подписания де Лигта

«Барселона» усилила свой интерес к центральному защитнику «Аякса» Матейса де Лигта.

По информации Sport.es, помощник технического руководителя каталонцев Эрика Абидаля Рамон Планес просматривал голландца на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:1). После игры каталонский клуб убедился в необходимости приобретения 19-летнего футболиста, чтобы укрепить команду в следующем сезоне. Де Лигт рассматривается как будущая замена Жерару Пике.

Также Планес наблюдал за выступлением полузащитника амстердамцев Френки де Йонга, с которым «Барселона» уже подписала соглашение в январе.