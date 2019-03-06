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    «Барселона» после игры «Реал» – «Аякс» убедилась в необходимости подписания де Лигта

    «Барселона» усилила свой интерес к центральному защитнику «Аякса» Матейса де Лигта.

    По информации Sport.es, помощник технического руководителя каталонцев Эрика Абидаля Рамон Планес просматривал голландца на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:1). После игры каталонский клуб убедился в необходимости приобретения 19-летнего футболиста, чтобы укрепить команду в следующем сезоне. Де Лигт рассматривается как будущая замена Жерару Пике.

    Также Планес наблюдал за выступлением полузащитника амстердамцев Френки де Йонга, с которым «Барселона» уже подписала соглашение в январе.

    • В этом сезоне де Лигт провел за «Аякс» 39 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт защитника с голландским клубом действует до 2021 года.

    Источник: Sport.es

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    06.03.2019 17:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1902

      lek! 6 марта 2019, 21:28

      Хорошая новость , Умтити в последнее время стал хрустальным .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > lek! 8 марта 2019, 18:59

      ну умтити только сейчас такая травма ! Он будет в любом случае основной.

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 6 марта 2019, 19:05

      да, весьма вероятно, что де лигт перейдет в барсу. наверняка руководство барсы будет и де йонга настраивать, чтоб уговаривал де лигта, и само будет работать усиленно
      и весьма вероятно, что не только де лигта и де йонга мы увидим вскоре за барсу)))

      5
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      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 18:54

      Де Лигта подписать и найти замену Суаресу и Барса готова,Реалу будет сложнее перестроиться пока Перес скупал Диасов Барса подписывала Дембеле,Дейонга,Артура,думаю и Делигт туда перейдет к другу Дейонгу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 марта 2019, 18:53

      давай де лигт в барселону !

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero 6 марта 2019, 18:14

      растащат Аякс, надеюсь хоть клуб хорошо заработает

      9
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