«Барселона» после игры «Реал» – «Аякс» убедилась в необходимости подписания де Лигта

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«Барселона» усилила свой интерес к центральному защитнику «Аякса» Матейса де Лигта.
По информации Sport.es, помощник технического руководителя каталонцев Эрика Абидаля Рамон Планес просматривал голландца на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:1). После игры каталонский клуб убедился в необходимости приобретения 19-летнего футболиста, чтобы укрепить команду в следующем сезоне. Де Лигт рассматривается как будущая замена Жерару Пике.
Также Планес наблюдал за выступлением полузащитника амстердамцев Френки де Йонга, с которым «Барселона» уже подписала соглашение в январе.
- В этом сезоне де Лигт провел за «Аякс» 39 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- Контракт защитника с голландским клубом действует до 2021 года.