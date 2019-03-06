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    «Спорт-Экспресс»: Кафанов вернется в тренерский штаб «Ростова»

    Экс-тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов вернется в тренерский штаб «Ростова». Накануне стало известно, что многолетний помощник Курбана Бердыева покинет Казань.

    Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц провел переговоры с Кафановым и убедил принять предложение.

    58-летний специалист войдет в штаб Валерия Карпина и будет старшим тренером «Ростова».

    • Виталий Кафанов работал с Курбаном Бердыевом с 2002 года.
    • В период с 2015 по 2017 год специалисты входили в тренерский штаб «Ростова» и сделали клуб вице-чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2019 08:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 марта 2019, 23:40

      Хороший стадион,отличные болельщики и боевые тренеры для Ростова,вот что нужно делать для конкурентов Москвы и Питера что бы они и Ростов играли успешно в ЛЧ и ЛЕ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 марта 2019, 21:03

      Уже перешёл!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 19:08

      Может это далеко идущие планы?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 6 марта 2019, 17:53

      ждём

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 марта 2019, 13:11

      Причина ухода, не поделили деньги.
      Рубин стал частным, отсюда и денежные СПОРЫ и НЕДОВОЛЬСТВА!
      Кафанов хороший специалист и в Ростове он пригодится, а Рубин многое потерял в подготовке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2019, 11:07

      Отличная новость!!! Таких специалистов в России наверное нет, а если есть, то единицы. С возвращением!!!

      4
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 6 марта 2019, 09:59

      Бердыев, когда прощались, сказал Кафанову дословно - ''Надеюсь ещё поработаем вместе''. И это место Ростов-город, Ростов-Дон. Я так думаю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Чехов на Садовой 6 марта 2019, 10:54

      Может Сборная?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2019, 09:40

      Даже тренера уже возвращаются в Ростов, да что то Бердый погорячился с Казанью, обставили его в этой под коверной и не футбольной игре как школьника.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > FanatSerj 6 марта 2019, 10:56

      Курбан не мог не вернуться, вот в чем дело. Рубин - это его второе "я", именно в нем он воплотил свои футбольные идеи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > FanatSerj 6 марта 2019, 15:28

      Так ясно было что Бердыев уже не создаст былого Рубина, А Ростов он просто просрал погнался в родные пинаты,его понять можно ему там удобней,

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 08:30

      Будет готовить базу для возвращения Курбана, когда Валера в Москву уедет...

      5
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