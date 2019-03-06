«Спорт-Экспресс»: Кафанов вернется в тренерский штаб «Ростова»

Хороший стадион,отличные болельщики и боевые тренеры для Ростова,вот что нужно делать для конкурентов Москвы и Питера что бы они и Ростов играли успешно в ЛЧ и ЛЕ!
Экс-тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов вернется в тренерский штаб «Ростова». Накануне стало известно, что многолетний помощник Курбана Бердыева покинет Казань.
Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц провел переговоры с Кафановым и убедил принять предложение.
58-летний специалист войдет в штаб Валерия Карпина и будет старшим тренером «Ростова».
- Виталий Кафанов работал с Курбаном Бердыевом с 2002 года.
- В период с 2015 по 2017 год специалисты входили в тренерский штаб «Ростова» и сделали клуб вице-чемпионом России.