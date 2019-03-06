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    Аршавин – лучший российский игрок ЛЧ всех времен по версии испанского телеканала

    В твиттере испанского телеканала Movistar Plus завершилось голосование на звание лучшего российского футболиста Лиги чемпионов всех времен.

    Победу одержал экс-полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, набравший 45% голосов. Он опередил хавбеков Александра Мостового, Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина.

    • В составе «Зенита» и «Арсенала» Аршавин провел в ЛЧ 34 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Твиттер канала Movistar Plus

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    06.03.2019 12:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +22

      Время действия 6 марта 2019, 23:48

      Это естественно!

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      Рейтинг: +571

      levon_man 6 марта 2019, 15:15

      Аршавин? Аленичев однозначно лучше. А лучший среди россиян всех времян в личг думаю Дасаев

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия > levon_man 6 марта 2019, 23:50

      Да нет ... Бут тоже выигрывал ЛЧ с Дортмундом еще раньше Аленичева, но это не значит что он блистал в ЛЧ. Как и Аленичев, выходя на замену сложно показать что-то, там блистали Деку, Манише и т.д, Аленичев в основном в конце выходил (как и в финале забил при счете 2:0, когда все было ясно и Монако оголил тылы полностью). Если опрос был про лучшего рос. игрока, то в сборной Аленичев вообще ничего не добился. А в ЛЧ много кто из средних игроков выигрывал (сидя в запасе и выходя на замену, Боян Кркич в Барсе например, но это не значит что он один из лучших испанских игроков). А лучший все же Аршавин!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 марта 2019, 14:16

      Испанцы точно идиоты

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия > SuperPAV9 6 марта 2019, 23:51

      Нет, идиот тут кто-то другой.) Надеюсь сам догадаешься кто именно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 14:03

      Аленичев кстати выиграл с Порту ЛЧ, а что выиграл Аршавин с Зенитом и Арсеналом?????

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      ...
      Рейтинг: +22

      Время действия > Garrincha58 6 марта 2019, 23:53

      Бут тоже выигрывал ЛЧ с Дортмундом еще раньше Аленичева, но это не значит что он блистал в ЛЧ. Как и Аленичев, выходя на замену сложно показать что-то, там блистали Деку, Манише и т.д, Аленичев в основном в конце выходил (как и в финале забил при счете 2:0, когда все было ясно и Монако оголил тылы полностью). Если опрос был про лучшего рос. игрока, то в сборной Аленичев вообще ничего не добился. А в ЛЧ много кто из средних игроков выигрывал (сидя в запасе и выходя на замену, Боян Кркич в Барсе например, но это не значит что он один из лучших испанских игроков).

      Андрей показывал в ЛЧ яркую игру, именно его вклад, помогал к примеру тому же Арсеналу двигаться дальше в этом турнире. Входил в разные символические сборные, признавался лучшим игроком на той или иной стадии ЛЧ. Вот как то так, а не иначе.) Для танкистов, тут не медали считают , а лучшего выбирают.И не Алеичев выигрывал, а ФК "Порту" и был вечным статистом и игроком ротации в Порту.

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 6 марта 2019, 13:59

      В 21-м веке - Аршавин.
      В 20-м отдал бы предпочтение другому!

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 13:13

      Они там больше никого и не знают из наших походу)

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > FENIX-SL 6 марта 2019, 16:27

      Дзюбу )))

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 6 марта 2019, 13:02

      Странное сочетание "всех времен", уточните каких времен, можно говорить о лучшем игроке года, сезона, турнира, а межгалактические понятия пора бы оставить. Вон Мамаев лучший игрок всех времен "бутырки" по версии УФСИН.

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > silver29 6 марта 2019, 17:01

      За последнии 5 млрд. лет, как существует планета Земля))

      0
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > silver29 6 марта 2019, 19:12

      за все время существования ЛЧ. Что непонятно? ЛЧ существует с 1992 года.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Владимирыч 6 марта 2019, 19:19

      Так "все времена" еще не закончились, что не понятного-то жизнь продолжается будут и другие, а в отношении Аршавина так и пиши лучший такого-то года, оставляй место для истории.

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия > silver29 6 марта 2019, 23:55

      А там указан временной отрезок, с 1992 года.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 марта 2019, 12:44

      Аршавин признан???
      Это испанская ПРОФАНАЦИЯ!
      Версия притянутая зауши.
      Имеют право, но Аршавин не лучший!
      Лучшим российским игроком в Лиге чемпионов является Дмитрий Аленичев!
      Надо смотреть по результатам выступления.
      Лучший по участию во всех европейских кубках Игорь Акинфеев.

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      Рейтинг: +22

      Время действия > amazonaws 6 марта 2019, 23:57

      Вот они и сморят как раз по результатам личным, а не командным. А по личным показателям, Аршавин - лучший. Акинфеев со своим вечным антирекордом в ЛЧ, априори лучшим быть не может. Да не знают его толком в Европе. Профанация - это то что вы написали.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 6 марта 2019, 12:32

      Жаль мясных, ща пукан у них загорится в комментах))

      4
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > RotBerg 6 марта 2019, 13:01

      у тебя пожелтевшая вырезка из газеты над кроваткой отклеилась.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Время действия > RotBerg 6 марта 2019, 23:58

      Уже, хрюкают так, что аж уши закладывает.))

      0
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