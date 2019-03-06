Аршавин – лучший российский игрок ЛЧ всех времен по версии испанского телеканала

Это естественно!
В твиттере испанского телеканала Movistar Plus завершилось голосование на звание лучшего российского футболиста Лиги чемпионов всех времен.
Победу одержал экс-полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин, набравший 45% голосов. Он опередил хавбеков Александра Мостового, Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина.
- В составе «Зенита» и «Арсенала» Аршавин провел в ЛЧ 34 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
ENCUESTA— #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.
¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?
¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo!