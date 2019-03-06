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    «Бавария»: «Лев выбрал не самый подходящий момент для озвучивания решения по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу»

    «Бавария» выразила недовольство решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева исключить из состава национальной команды защитников мюнхенцев Джерома Боатенга и Матса Хуммельса и полузащитника Томаса Мюллера.

    В понедельник специалист провел встречу с этими футболистами в Мюнхене, на которой сообщил, что больше не будет вызывать их в сборную.

    «Главный тренер сборной Германии принял решение больше не включать Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса в состав сборной. Как правило мы не комментируем решения главного тренера сборной Германии, так как формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лева.

    Однако мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не самый подходящий. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, по прошествии трех с половиной месяцев, перед матчем против «Вольфсбурга» и ответным важнейшим матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля» общественность и наши футболисты были проинформированы об известном решении. Еще больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии) на Зэбенерштрассе, о котором мы не были уведомлены.

    Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. «Бавария» относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Жерома перед национальной сборной и немецким футболом», – говорится в заявлении на сайте «Баварии».

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    06.03.2019 18:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 11 марта 2019, 13:38

      Тусануть из сборной напа в 29 лет ( Мюллер) это странно. Надеюсь Лёва тусанут из сборной.

      0
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 6 марта 2019, 19:29

      В Германии,по-моему,дефицит сильных игроков.В Европе,да и у нас, сейчас все пожинают плоды дела Босмана,когда проще и дешевле купить иностранцев,которые могут дать отдачу быстрее

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 18:27

      И с этим можно согласиться. У Лёва свои видения на дальнейшее развитие игровой концепции сборной и с какими исполнителями. Но можно было бы озвучить персоналии, которые отцепляются от сборной из Баварии, после игры с Ливером, а не до...

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 18:26

      Ну думаю сильно на них это не повлияет

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2019, 18:20

      Совершенно непонятное решение руководства Бундесманшафт. В сборной Томас Мюллер незаменим на своей позиции. А в обороне кто планируется на место Хуммельса и Боатенга? Зюле, допустим, а ещё кто? Такое ощущение, что решение принято после изрядной попойки!

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > borusse 6 марта 2019, 20:39

      Если они сейчас «дерьмо», то можно их просто не вызвать без всех этих помпезных объявлений, что они больше никогда не сыграют за сборную. У меня не было бы вопросов, если бы их просто в этот раз не вызвали, но мне непонятно, зачем нужен этот спектакль.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 6 марта 2019, 21:46

      Вот Высылаю непонятной для меня целью оскорбляет игроков Баварии. Но давайте разберемся. Почему от сборной не отлучили Марко Ройса, хотя его команда далеко не самым лучшим образом сыграла в плей-офф ЛЧ, почему по той же причине не отлучили Тони Крооса, почему не отлучили Сами Хедиру, у которого были выявлены проблемы с сердцем? Почему не отлучили Дракслера, который большую часть времени в ПСЖ на лавке сидит?! А состоялся наезд именно на трёх игроков Баварии?! И если уже так разобраться, на ком лежит вина в провале Бундесманшафт на последнем ЧМ, так именно на Леве, который доверил место в воротах абсолютно не имевшему на тот момент игровой практики и не набравшему форму Нойеру!

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      Рейтинг: +187

      teodogat > borusse 8 марта 2019, 01:49

      Все было бы правильно если бы не сам Лев обделался по полной на ЧМ и далее в лиге наций, нормальный человек после такого сам уходит. Почему он именно на игроков сильнейшей команды бундеслиги наехал? У него на ЧМ Озил и Гомес играли, последний вообще непонятно каким чудом ему приглянулся, игрок борющегося за выживание Штутгарта, да еще и лет ему под сраку, может еще из 3-й бундеслиги 40-летних приглашать? Надо учитывать опыт игроков, в каких матчах они решали задачи, уровень команд в которых они играют. Никто не виноват что кроме Баварии в лиге все опустились ниже плинтуса, безнадежно проигрывают Тотенхемам и Краснодарам. Пробовали и Сане и Керера и Дракслера с Гюндоганом неоднократно, какого-то супер превосходства над Мюллером, Боатенгом и тем более Хуммельсом что-то не заметно было.

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