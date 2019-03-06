«Бавария»: «Лев выбрал не самый подходящий момент для озвучивания решения по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу»

«Бавария» выразила недовольство решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева исключить из состава национальной команды защитников мюнхенцев Джерома Боатенга и Матса Хуммельса и полузащитника Томаса Мюллера.

В понедельник специалист провел встречу с этими футболистами в Мюнхене, на которой сообщил, что больше не будет вызывать их в сборную.

«Главный тренер сборной Германии принял решение больше не включать Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса в состав сборной. Как правило мы не комментируем решения главного тренера сборной Германии, так как формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лева.

Однако мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не самый подходящий. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, по прошествии трех с половиной месяцев, перед матчем против «Вольфсбурга» и ответным важнейшим матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля» общественность и наши футболисты были проинформированы об известном решении. Еще больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии) на Зэбенерштрассе, о котором мы не были уведомлены.

Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. «Бавария» относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Жерома перед национальной сборной и немецким футболом», – говорится в заявлении на сайте «Баварии».