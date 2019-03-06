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    КДК РФС: «Денисов нарушал правила на игроке «Крыльев» вместе с Игнатьевым. Нельзя отменить его желтую карточку»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не удовлетворил просьбу «Локомотива» об отмене второй желтой карточки полузащитника москвичей Игоря Денисова, полученную в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    На 73-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов наказал футболиста железнодорожников вторым предупреждением. После матча хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что правила в том эпизоде нарушал он, а не Денисов.

    Таким образом, Денисов пропустит игру 19-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

    «Локомотив» обратился с просьбой исправить ошибку, допущенную главным арбитром матча Безбородовым, то есть, ошибочное предупреждение футболиста Денисова, а не футболиста Игнатьева.

    После получения письма от клуба мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, поставив вопрос: кто из футболистов нарушал правила на 73-й минуте матча – Денисов или Игнатьев? Сегодня мы получили заключение, в котором сказано следующее: «Два игрока команды «Локомотив» одновременно нарушили правила на игроке «Крылья Советов». Следовательно, судья верно показал желтую карточку футболисту Денисову». В таком случае мы не можем удовлетворить просьбу «Локомотива» об отмене желтой карточки, которую получил Денисов», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2019 15:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 марта 2019, 20:49

      Игнатьев мог специально на себя вину взять, чтобы денисова не казнили. Но не вышло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 7 марта 2019, 13:00

      Правильно. Если отменят, то их засыпят просьбами об отмене ЖК и другие команды.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 марта 2019, 21:13

      Почему тогда и Игнатьеву Безбородов не показал ЖК?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 16:35

      Ну раз КДК сказал,значит даже если и не было фола,то все равно удаление)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 марта 2019, 16:13

      С такими ... у нас вечно муйня и бардак будет.. В каждом туре то гол чистый не засчитывают, то удаляют не того, или свистят в одну сторону.. когда же их ... закончится..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd 6 марта 2019, 15:35

      Да вообще побарабану,Анжи победит Локо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2019, 15:23

      Вроде Егоров, который глава судейского корпуса, говорил, что карточка ошибочна. Вы уж там разберитесь сначала, а то смешно выглядите.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 6 марта 2019, 15:12

      Ха-ха. Гениально. Скажите ещё, в "коробочку" его зажали.

      2
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