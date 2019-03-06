КДК РФС: «Денисов нарушал правила на игроке «Крыльев» вместе с Игнатьевым. Нельзя отменить его желтую карточку»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не удовлетворил просьбу «Локомотива» об отмене второй желтой карточки полузащитника москвичей Игоря Денисова, полученную в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На 73-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов наказал футболиста железнодорожников вторым предупреждением. После матча хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что правила в том эпизоде нарушал он, а не Денисов.

Таким образом, Денисов пропустит игру 19-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

«Локомотив» обратился с просьбой исправить ошибку, допущенную главным арбитром матча Безбородовым, то есть, ошибочное предупреждение футболиста Денисова, а не футболиста Игнатьева.

После получения письма от клуба мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, поставив вопрос: кто из футболистов нарушал правила на 73-й минуте матча – Денисов или Игнатьев? Сегодня мы получили заключение, в котором сказано следующее: «Два игрока команды «Локомотив» одновременно нарушили правила на игроке «Крылья Советов». Следовательно, судья верно показал желтую карточку футболисту Денисову». В таком случае мы не можем удовлетворить просьбу «Локомотива» об отмене желтой карточки, которую получил Денисов», – сказал Григорьянц.