КДК РФС: «Денисов нарушал правила на игроке «Крыльев» вместе с Игнатьевым. Нельзя отменить его желтую карточку»

Игнатьев мог специально на себя вину взять, чтобы денисова не казнили. Но не вышло.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не удовлетворил просьбу «Локомотива» об отмене второй желтой карточки полузащитника москвичей Игоря Денисова, полученную в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
На 73-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов наказал футболиста железнодорожников вторым предупреждением. После матча хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что правила в том эпизоде нарушал он, а не Денисов.
Таким образом, Денисов пропустит игру 19-го тура Премьер-лиги против «Анжи».
«Локомотив» обратился с просьбой исправить ошибку, допущенную главным арбитром матча Безбородовым, то есть, ошибочное предупреждение футболиста Денисова, а не футболиста Игнатьева.
После получения письма от клуба мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, поставив вопрос: кто из футболистов нарушал правила на 73-й минуте матча – Денисов или Игнатьев? Сегодня мы получили заключение, в котором сказано следующее: «Два игрока команды «Локомотив» одновременно нарушили правила на игроке «Крылья Советов». Следовательно, судья верно показал желтую карточку футболисту Денисову». В таком случае мы не можем удовлетворить просьбу «Локомотива» об отмене желтой карточки, которую получил Денисов», – сказал Григорьянц.