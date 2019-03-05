Президент Коллегии футбольных арбитров Левников: «Новые правила футбола направлены на упрощение работы судьи»

Президент Коллегии футбольных арбитров Николай Левников прокомментировал изменения в футбольных правилах. Специалист считает, что они упростят работу судей.

– У этих правил пока неокончательные формулировки. Но все поправки направлены на упрощение работы судьи. Вот, например, при установке «стенки» игроки атакующей команды не могут быть ближе одного метра от игроков защищающей команды, которые в этой «стенке» находятся. У судей были большие проблемы с точки зрения быстрой установки «стенки». Особенно если это происходит в штрафной площади либо вблизи штрафной.

– Какая ситуация привела к необходимости ввести карточки для тренеров?

– Зачастую четвертому арбитру, который находится вблизи технической зоны, очень тяжело управлять поведением тренеров, ведущими себя неспортивно по отношению к судейской бригаде. Не только у нас, но и в других футбольных странах устные увещевания ни к чему не приводили. А желтая карточка – сигнал к тому, что в следующий раз любой тренер или другое официальное лицо, которое находится в технической зоне, может быть удалено за пределы этой зоны на трибуны.

– Теперь неважно, была игра рукой умышленная или нет.

– Это касается только игроков атакующей команды. Если они рукой могут забить гол или обострить игру, создать голевую ситуацию. Этот момент тоже назрел. Потому что негласно судьи так договаривались, но это не было закреплено в правилах игры. Это уже давно было. Говорили, если мяч попадает в руку нападающего, лучше перестраховаться и дать свисток. А теперь это будет закреплено текстом правил.

Есть еще одно изменение. При пробитии 11-метрового удара одна нога вратаря обязательно должна находиться на линии, а второй он может до удара сделать шаг вперед. Это тоже связано с практикой. Зачастую невозможно уловить этот момент и заставить вратаря стоять на линии, поэтому и ввели правило.