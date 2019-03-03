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    На заседании IFAB внесли изменения в правила футбола. Они коснулись замен, игры рукой и построения стенки 

    В Абердине прошло заседание IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций). На нем присутствовали представители ФИФА и футбольных ассоциаций Шотландии, Англии, Уэльса и Северной Ирландии. IFAB внес изменения в футбольные правила, поправки вступят в силу со следующего сезона.

    Игра рукой. На заседании уточнили правила игры рукой. Непреднамеренная/случайная игра рукой будет запрещена. Засчитывать голы, забитые после попадания мяча в руку (даже случайного) будет запрещено.

    Замены. Футболисты смогут уходить за пределы поля через ближайшие к ним линии. Теперь игрокам не обязательно идти к боковой линии, где находится скамейка запасных.

    Построение стенки. Игрокам атакующей команды запретят становиться в стенку обороняющейся команды. Как пояснил представитель, игроки атакующий команды должны будут находиться минимум в метре от стенки.

    Правила, в которые также внесли изменения:

    • Желтые и красные карточки за неспортивное поведение;
    • Откидка мяча;
    • Попадание мяча в судью;
    • Позиция вратаря во время пенальти (голкипер сможет стоять на линии ворот только одной ногой);
    • Розыгрыш удара от ворот (теперь мяч не обязательно должен выйти за пределы штрафной, прежде чем защитник сможет коснуться его).

    Источник: Официальный сайт IFAB

    IFAB был основан четырьмя британскими футбольными ассоциациями (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии) в 1886 году. ФИФА присоединилась к IFAB в 1913 году. 

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    03.03.2019 01:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 12:48

      по руку - вообще бред, хотите сказать, если у игрока руки прижаты к груди и в них попал мяч - это пенальти? опять возвращаемся к ситуации 10-летней давности, когда регулярно за такое ставили штрафные и 11-метровые из ниоткуда.
      Про вратаря и пенальти тоже не понял. Очень и очень странные решения.
      ну а про замены, розыгрыш от ворот - об этом давно говорили.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 12:14

      Про замену--можно было-бы конкретней указать,куда стоит уходить заменяемому игроку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 3 марта 2019, 11:19

      Самое полезное-это наказание за откидку мяча.

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 марта 2019, 10:23

      Интересно, где должна находиться вторая нога вратаря при пенальти, если только одна может находиться на линии?

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 3 марта 2019, 04:38

      Данная статья освещает новость типа как: я кое-что узнал новое о футболе, но не скажу что!

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 марта 2019, 02:24

      "Позиция вратаря во время пенальти (голкипер сможет стоять на линии ворот только одной ногой);"
      Вот этого не понял, нахрена?
      А с попадением в судью что? остановка игры ?
      А вот с розыгрышем удара от ворот нормальная тема. А то ограничение зоны " принятия мяча защитником" может сильно повлиять на игру при высоком прессинге, а это немного не честно, когда защитнику тупо некуда деваться ибо его ограничили.
      И с заменой топ, только кто сказал, что они не будут продолжать идти через все поле?, а то написано - необязательно, т.е как хотят ?

      5
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 3 марта 2019, 01:42

      Один вопрос: а стоило ли оно того?

      0
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