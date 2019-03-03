На заседании IFAB внесли изменения в правила футбола. Они коснулись замен, игры рукой и построения стенки 

В Абердине прошло заседание IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций). На нем присутствовали представители ФИФА и футбольных ассоциаций Шотландии, Англии, Уэльса и Северной Ирландии. IFAB внес изменения в футбольные правила, поправки вступят в силу со следующего сезона.

Игра рукой. На заседании уточнили правила игры рукой. Непреднамеренная/случайная игра рукой будет запрещена. Засчитывать голы, забитые после попадания мяча в руку (даже случайного) будет запрещено.

Замены. Футболисты смогут уходить за пределы поля через ближайшие к ним линии. Теперь игрокам не обязательно идти к боковой линии, где находится скамейка запасных.

Построение стенки. Игрокам атакующей команды запретят становиться в стенку обороняющейся команды. Как пояснил представитель, игроки атакующий команды должны будут находиться минимум в метре от стенки.

Правила, в которые также внесли изменения: