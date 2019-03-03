На заседании IFAB внесли изменения в правила футбола. Они коснулись замен, игры рукой и построения стенки 

по руку - вообще бред, хотите сказать, если у игрока руки прижаты к груди и в них попал мяч - это пенальти? опять возвращаемся к ситуации 10-летней давности, когда регулярно за такое ставили штрафные и 11-метровые из ниоткуда.
Про вратаря и пенальти тоже не понял. Очень и очень странные решения.
ну а про замены, розыгрыш от ворот - об этом давно говорили.
В Абердине прошло заседание IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций). На нем присутствовали представители ФИФА и футбольных ассоциаций Шотландии, Англии, Уэльса и Северной Ирландии. IFAB внес изменения в футбольные правила, поправки вступят в силу со следующего сезона.
Игра рукой. На заседании уточнили правила игры рукой. Непреднамеренная/случайная игра рукой будет запрещена. Засчитывать голы, забитые после попадания мяча в руку (даже случайного) будет запрещено.
Замены. Футболисты смогут уходить за пределы поля через ближайшие к ним линии. Теперь игрокам не обязательно идти к боковой линии, где находится скамейка запасных.
Построение стенки. Игрокам атакующей команды запретят становиться в стенку обороняющейся команды. Как пояснил представитель, игроки атакующий команды должны будут находиться минимум в метре от стенки.
Правила, в которые также внесли изменения:
- Желтые и красные карточки за неспортивное поведение;
- Откидка мяча;
- Попадание мяча в судью;
- Позиция вратаря во время пенальти (голкипер сможет стоять на линии ворот только одной ногой);
- Розыгрыш удара от ворот (теперь мяч не обязательно должен выйти за пределы штрафной, прежде чем защитник сможет коснуться его).
IFAB был основан четырьмя британскими футбольными ассоциациями (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии) в 1886 году. ФИФА присоединилась к IFAB в 1913 году.