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    Пике – о матче с «Реалом»: «Мы провели не лучшую игру в сезоне, но все равно выиграли 3:0»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (3:0). Каталонский клуб вышел в финал в шестой ряд подряд и установил рекорд по этому показателю.

    «Наша форма в матчах Кубка говорит о том, что у нас все хорошо. Не думаю, что это [рекорд] когда-либо повторят. Не думаю, что какая-либо команда дойдет до стольких финалов.

    Мы приехали сюда и провели не лучшую игру в сезоне, но все равно выиграли 3:0. Это значит, что что-то идет хорошо», – сказал Пике.

    • Сегодня определится второй полуфиналист Кубка.
    • «Валенсия» и «Бетис» сыграют в ответном матче 1/2 финала.
    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    28.02.2019 19:24
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:13

      Счет пожалуй не по игре.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 28 февраля 2019, 21:53

      Не лучшую, но очень достойную

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:37

      ды вы почти жирона.... )

      1
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