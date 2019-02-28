Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (3:0). Каталонский клуб вышел в финал в шестой ряд подряд и установил рекорд по этому показателю.

«Наша форма в матчах Кубка говорит о том, что у нас все хорошо. Не думаю, что это [рекорд] когда-либо повторят. Не думаю, что какая-либо команда дойдет до стольких финалов.

Мы приехали сюда и провели не лучшую игру в сезоне, но все равно выиграли 3:0. Это значит, что что-то идет хорошо», – сказал Пике.