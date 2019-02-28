Вальверде провел 100-й матч во главе «Барселоны»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.
Эта игра стала для Эрнесто Вальверде сотой на посту главного тренера каталонской команды.
В 100 матчах «Барселона» под руководством Вальверде 68 раз победила, 23 раза сыграла вничью и девять раз проиграла.
По количеству побед после 100 игр он уступает только Хосепу Гвардиоле (71), Эленио Эррере (72) и Луису Энрике (80).
- Вальверде тренирует «Барселону» с лета 2017 года.
- С сине-гранатовыми он выиграл Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.