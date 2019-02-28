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    Вальверде провел 100-й матч во главе «Барселоны»

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

    Эта игра стала для Эрнесто Вальверде сотой на посту главного тренера каталонской команды.

    В 100 матчах «Барселона» под руководством Вальверде 68 раз победила, 23 раза сыграла вничью и девять раз проиграла.

    По количеству побед после 100 игр он уступает только Хосепу Гвардиоле (71), Эленио Эррере (72) и Луису Энрике (80).

    • Вальверде тренирует «Барселону» с лета 2017 года.
    • С сине-гранатовыми он выиграл Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: твиттер Педро Мартина

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    28.02.2019 11:52
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