Вальверде провел 100-й матч во главе «Барселоны»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

Эта игра стала для Эрнесто Вальверде сотой на посту главного тренера каталонской команды.

В 100 матчах «Барселона» под руководством Вальверде 68 раз победила, 23 раза сыграла вничью и девять раз проиграла.

По количеству побед после 100 игр он уступает только Хосепу Гвардиоле (71), Эленио Эррере (72) и Луису Энрике (80).