Геркус: «Избрание Дюкова – лучшее решение для нашего футбола»

...лучшее решение???
Про избрание Мутко тоже так ПЕЛИ и что в итоге получили???
Махровая судейская коррупция РАЗЪЕДАЕТ наш футбол, а Мутко палец о палец не ударил, чтобы её УНИЧТОЖИТЬ на корню.
Наоборот, коррупция увеличилась в РАЗЫ, а судейские скандалы, согласно цены вопроса, в каждом туре набивали себе карманы.
Мутко и бесстыдные судейские начальники уже УСТАЛИ отмазывать скандалистов судей.
Дюков стал нам петь СТАРЫЕ футбольные песни о "главном", но только не о борьбе с судейской коррупцией.
Как под копирку, Дюков нам ГУТАРИТ слово в слово то, что говорил Мутко, когда его избрали.
Поменялись личности, а слова и подходы остались те же и ничего НОВОГО.
Как будто Мутко и не уходил, а Дюков стал исполнять его обязанности по наследству.
Всё старьё осталось и ничего меняться не будет.
А вспомните, как Мутко всё обещал, до чемпионата мира по футболу в России, установить на всех стадионах систему ВАР!
Мутко уже нет, а систему так и не установили и мало того, установку ВАР перенесли на неопределённое время, а чиновники от футбола, сочиняют всяческие ИДИОТСКИЕ отговорки, чтобы её не устанавливать.
Вот вам и вся борьба с судейской коррупцией в нашем футболе.
Дюков про систему ВАР даже не заикается, зато ПИВО проталкивает, чтобы СПАИВАТЬ нашу молодежь.
Для Дюкова СПАИВАТЬ намного легче, чем повести решительную борьбу с судейской коррупцией.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил с избранием на пост главы РФС Александра Дюкова. Полномочия функционера будут действительны до февраля 2021 года.
«Поздравляю Александра Дюкова с избранием на пост президента РФС. Уверен, что это лучшее решение для нашего футбола. Удачи и больших успехов!» – написал Геркус.
- Дюкова выбрали единогласно.
- Ранее функционер работал в «Зените».
- Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко.