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    Геркус: «Избрание Дюкова – лучшее решение для нашего футбола»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил с избранием на пост главы РФС Александра Дюкова. Полномочия функционера будут действительны до февраля 2021 года.

    «Поздравляю Александра Дюкова с избранием на пост президента РФС. Уверен, что это лучшее решение для нашего футбола. Удачи и больших успехов!» – написал Геркус.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    23.02.2019 07:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 февраля 2019, 15:19

      ...лучшее решение???
      Про избрание Мутко тоже так ПЕЛИ и что в итоге получили???
      Махровая судейская коррупция РАЗЪЕДАЕТ наш футбол, а Мутко палец о палец не ударил, чтобы её УНИЧТОЖИТЬ на корню.
      Наоборот, коррупция увеличилась в РАЗЫ, а судейские скандалы, согласно цены вопроса, в каждом туре набивали себе карманы.
      Мутко и бесстыдные судейские начальники уже УСТАЛИ отмазывать скандалистов судей.
      Дюков стал нам петь СТАРЫЕ футбольные песни о "главном", но только не о борьбе с судейской коррупцией.
      Как под копирку, Дюков нам ГУТАРИТ слово в слово то, что говорил Мутко, когда его избрали.
      Поменялись личности, а слова и подходы остались те же и ничего НОВОГО.
      Как будто Мутко и не уходил, а Дюков стал исполнять его обязанности по наследству.
      Всё старьё осталось и ничего меняться не будет.
      А вспомните, как Мутко всё обещал, до чемпионата мира по футболу в России, установить на всех стадионах систему ВАР!
      Мутко уже нет, а систему так и не установили и мало того, установку ВАР перенесли на неопределённое время, а чиновники от футбола, сочиняют всяческие ИДИОТСКИЕ отговорки, чтобы её не устанавливать.
      Вот вам и вся борьба с судейской коррупцией в нашем футболе.
      Дюков про систему ВАР даже не заикается, зато ПИВО проталкивает, чтобы СПАИВАТЬ нашу молодежь.
      Для Дюкова СПАИВАТЬ намного легче, чем повести решительную борьбу с судейской коррупцией.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:52

      Избрание Дюкова-это лучшее решение,чем Глюкова,или Бздюкова,ура!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 12:34

      Будем надеяться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 10:06

      Дифирамбы пели Фурсенко и Мутко... Дюков безусловно уравновешенный, образованный и как менеджер топ. Но это другая сфера деятельности и в ней он ещё не работал. Будем надеяться, что он будет гораздо успешней своих предшественников.

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