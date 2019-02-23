Геркус: «Избрание Дюкова – лучшее решение для нашего футбола»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил с избранием на пост главы РФС Александра Дюкова. Полномочия функционера будут действительны до февраля 2021 года.

«Поздравляю Александра Дюкова с избранием на пост президента РФС. Уверен, что это лучшее решение для нашего футбола. Удачи и больших успехов!» – написал Геркус.